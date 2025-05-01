Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOBB, TESK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Memur-Sen, TİSK, Türkiye Kamu-Sen ve TZOB başkanlarının yanı sıra farklı sektörlerden emekçiler de katıldı. Katılımcılar program sonunda görüş ve taleplerini de dile getirme fırsatı buldu.

Konuşmasında işçi ve işverenlerin refahını artırmayı temel öncelik edindiklerini ifade eden Erdoğan, “Alın teriyle ekmeğini kazanan, ülkemizin büyümesi için gece gündüz çalışan tüm emekçilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim emeklerini zayi etmesin” dedi.

Emeğin inanç, tarih ve kültürde özel bir yere sahip olduğunu belirten Erdoğan, “Bizler, emek ve alın terini merkeze alan bir medeniyetin mirasçılarıyız. Peygamber Efendimiz ‘Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir’ buyurmuştur. Bu anlayışla çalışanın hakkını korumayı hep temel görev saydık” ifadelerini kullandı.

Son 23 yılda çalışma hayatına yönelik kapsamlı reformlar gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sendikal hakları yeniden ele alarak büyük ölçüde iyileştirdik. Toplu sözleşme sistemini daha kuşatıcı hale getirdik. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu yürürlüğe koyduk. Taşeron ve sözleşmeli personele kadro verdik. Başörtüsü yasağını kaldırarak kamu çalışanlarının temel haklarına saygı duyduk. Asgari ücreti yüzde 30 artırdık, gelir vergisini kaldırdık ve işveren desteğini sürdürdük” şeklinde konuştu.

“1 Mayıs’ı resmi tatil yaparak Emek ve Dayanışma Günü ilan eden de biz olduk” diyen Erdoğan, bundan sonra da işçi, işveren, çiftçi, üretici ve tüm çalışanlarla omuz omuza yürümeye devam edeceklerini belirtti. “Türkiye Yüzyılı’nı emeğin ve alın terinin yüzyılı yapacağız” diyen Cumhurbaşkanı, sözlerini “Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” duasıyla tamamladı.