Ülkemiz enerjide tam bağımsızlık hedefine doğru yürürken, petrol endüstrisinde milli teknolojilerin ülkemiz topraklarında gelişmesi sağlanarak yeni bir ekosistem oluşturuluyor.

Gabar’daki petrol kuyularını yerinde inceleyen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, ülkemizdeki petrol arama çalışmalarına dikkat çekerek, yatırımlarında ham petrol ve kondens petrol kullanarak petrokimya ürünleri üreteceklerini, dolayısıyla Gabar’daki petrol kuyularının önümüzdeki 5 yıllık planlarını öğrenmek istediklerini belirtti.

Günümüzde halı ve polyester sektörüne yönelik yaptıkları dev yatırımlarla dikkat çeken Erdemoğlu Holding, 2025 yılında yatırımlarının karşılığını almaya hazırlanıyor. Polyester sektöründe Çin ve Hindistan dışındaki bölgede lider konumunda bulunan Erdemoğlu Holding’in Yumurtalık’ta yapmayı planladığı Petrokimya Tesisi Projesi, Türkiye’nin en büyük petrokimya tesislerinden biri olacak.

SASA Yumurtalık Projesinin ilk etabına 2026 yılında 5.5 milyar dolarlık yatırımla başlanacak. İbrahim Erdemoğlu Türkiye’de yılda 22 milyar dolarlık petrokimya ürünü ithal edildiğine dikkat çekerken, Gabar’daki yerli petrol kaynaklarıyla, petrokimya ithalatını durdurma şansını yakalayabileceklerini ifade etti.

Yılda yaklaşık 6,5 milyon ton ürün işleyecek bir rafineri yapmak istediklerini, zaman içinde bu rakamı 13 milyona kadar çıkartmayı hedeflediklerini belirten Erdemoğlu, böylece motorin, dizel, LPG vb. kalemlerde büyük bir ithalatın önüne geçilebileceğini söyledi.

Önümüzdeki on yıl içindeki yatırım bütçesi toplamda 25 milyar doları bulacak olan SASA Yumurtalık projesinin devreye girmesiyle ham petrolden elde edilen ürünler; hammaddeler, ara ürünler ve nihai ürünlerden ipliğe kadar uzanmış olacak.