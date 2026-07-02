İlk beş aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61 oranındaki zam şimdiden kesinleşmiş durumda. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte temmuz ayında uygulanacak nihai zam oranı belli olacak.

Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı eklenecek

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşiminden oluşuyor. Yılın ikinci yarısı için öngörülen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına, gerçekleşen enflasyon farkı da ilave edilecek.

İlk beş aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı şimdiden yüzde 12,41 seviyesine ulaştı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla bu oran da kesinleşecek.

Sosyal yardım ödemeleri de artacak

Memur maaş katsayısındaki değişiklik yalnızca maaşları değil, birçok sosyal destek ödemesini de etkileyecek. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve evde bakım yardımı başta olmak üzere memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan sosyal yardım ödemeleri de temmuz ayında zamlı olarak ödenecek.

Böylece yapılacak artışın memur ve emeklilerin yanı sıra yaklaşık 2 milyon sosyal yardım yararlanıcısını, toplamda ise 25 milyona yakın vatandaşı doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Ekonomistlerin beklentisi yüzde 1,04

Haziran ayı enflasyonuna ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,04 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun mayıstaki yüzde 32,61 seviyesinden yüzde 32,17'ye gerilemesi bekleniyor.

Gözler şimdi TÜİK'in yarın sabah açıklayacağı enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Açıklanacak rakamla birlikte memur, emekli ve sosyal yardım ödemelerinde uygulanacak temmuz zammı kesinleşecek.