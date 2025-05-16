Engelsiz İŞKUR Platformu Hizmete Girdi

Programda, engelli bireylerin iş gücü piyasasına katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan Engelsiz İŞKUR Platformu da tanıtıldı. Bakan Işıkhan, platform sayesinde engelli vatandaşların hibe başvurularından iş ilanlarına erişime kadar pek çok işlemi dijital ortamda kolaylıkla yapabileceğini belirtti. Aynı zamanda işverenlerin de engelli aday havuzuna ulaşarak daha hızlı istihdam süreçleri yürütebilecekleri ifade edildi.

Destekli İstihdam Modeli İlk Kez Hayata Geçiyor

Engelli İstihdamı Reform Paketi kapsamında, Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan Destekli İstihdam Modeli de dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Otizm spektrum bozukluğu, Down sendromu ve serebral palsi gibi özel gereksinimleri olan bireylerin istihdama kazandırılması hedefleniyor. Model, işverenlere ücret desteği, bireylere iş koçluğu ve iş yerlerine ergonomik düzenleme desteği olmak üzere üç ana unsurdan oluşuyor.

İş Kuracak Engellilere 580 Bin TL’ye Kadar Hibe Desteği

Işıkhan, engelli bireylerin kendi işlerini kurabilmeleri için verilen hibe desteğinin 400 bin TL’den 580 bin TL’ye çıkarıldığını da açıkladı. Başvuru sürecindeki bürokratik engellerin azaltıldığını ve değerlendirme süreçlerinin hızlandırıldığını belirten Işıkhan, artık projelerin doğrudan komisyona sunulabileceğini ve komisyonun yılda altı defa toplanabileceğini söyledi.

İstihdamda Önemli Rakamlar

Bakan Işıkhan’ın paylaştığı verilere göre, 2002 yılından bu yana 550 bine yakın engelli vatandaş iş gücüne kazandırıldı. 2024 yılında bu sayı 45 bini aşarken, 2025’in ilk çeyreğinde 17 bin engelli birey istihdam edildi. 2014’ten bu yana 65 binin üzerinde engelli vatandaş mesleki eğitim ve işbaşı programlarından faydalandı.

Gençlere de Büyük Destek

Programda genç istihdama da değinen Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversite öğrencilerine şimdiye kadar 495 milyon TL’yi aşkın ödeme yapıldığını ve 82 bin gencin bu programdan faydalandığını söyledi.

“Her bireyin üretecek bir gücü, söyleyecek bir sözü vardır”

Engelli bireylerin topluma ve ekonomiye kazandırılması yönündeki kararlılıklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, “Her bireyin mutlaka üretecek bir gücü, söyleyecek bir sözü vardır” diyerek, tüm vatandaşların üretken bir hayat sürmeleri için gerekli her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Kamuda İş Fırsatı ve Özel Sektöre Geçişte Eğitim Desteği

10 bin engelli birey için kamu kurumlarında kısmi zamanlı istihdam fırsatı sunulacağını duyuran Bakan Işıkhan, bu bireylerin özel sektöre geçişlerinin de eğitim programlarıyla destekleneceğini belirtti. “Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir istihdam vizyonu ile ilerliyoruz” diyen Işıkhan, reformların sürdürülebilir istihdam hedeflerine katkı sunacağını vurguladı.