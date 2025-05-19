İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, son günlerde özellikle sebze ve yumurta fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlendiğini belirtti. Güzeldere, “Domates dışında birçok sebzede fiyatlar belirgin şekilde geriledi. Biber çeşitleri, salatalık, patlıcan, kabak, maydanoz, roka ve kıvırcık gibi yeşilliklerde, ayrıca kavun ve yumurtada bu düşüş net olarak görülüyor” dedi.

Yüzde 50'ye Varan Gerileme

Fiyatlardaki düşüş oranlarına dikkat çeken Güzeldere, sadece bir haftalık süreçte dahi yüzde 50'ye varan gerilemeler yaşandığını söyledi. Örnek olarak 30’luk medium boy yumurtanın fiyatı geçtiğimiz ay 195 TL seviyesindeyken, bu hafta 110-130 TL aralığına kadar düştü.

Düşüşün Nedenleri: Üretim Artışı ve Azalan İhracat

Fiyatlardaki bu düşüşün arkasında mevsimsel geçişlerin, üretimin artmasının ve ihracat hacminde yaşanan daralmanın etkili olduğuna dikkat çeken Güzeldere, “Ürün bolluğu, özellikle ihracattaki yavaşlama ve talepteki daralma ile birleşince, bu gelişmeler doğal olarak market raflarına da yansıdı” diye konuştu. Ayrıca, geçen yıldan kalan un ve bakliyat stoklarının eritilmesi sayesinde bu ürünlerde de fiyatların stabil seyrettiğini ekledi.

Palandöken: “Kontrollü Düşüş Önemli”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, seralardan açık alan üretimine geçilmesinin fiyatlarda düşüş yarattığını belirtti. Fiyatların düşmesinin sevindirici olduğunu vurgulayan Palandöken, bu düşüşün kontrollü şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Tavşan: “Üretim Artarsa Fiyat Düşer”

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ise üretimle fiyat arasında doğrudan bir ilişki olduğunu belirterek, “Ürün bol olursa fiyat düşer, kıt olursa artar. Bugün yaşanan düşüş de bu dengenin doğal sonucudur” ifadelerini kullandı.

YUM-BİR Başkanı: “Arz Talebin Üzerine Çıktı”

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon da yumurta fiyatlarındaki gerilemenin nedenlerine değinerek, artan arzın talebin üzerine çıktığını söyledi. Afyon, kış döneminde yüksek seyreden fiyatların, yazla birlikte normalin altına düştüğünü ve ihracata yönelmesi beklenen ürünlerin iç pazarda kalmasının bu sürece katkı sağladığını kaydetti.

Sonuç: Tüketiciye Nefes Aldıran Gelişme

Enflasyonla mücadele kapsamında alınan ekonomik ve üretim odaklı önlemler sayesinde gıda fiyatlarındaki düşüş, vatandaşın mutfağına doğrudan olumlu yansıyor. Yetkililer, bu sürecin istikrarlı şekilde devam etmesi için tüm paydaşların iş birliğine devam etmesi gerektiği görüşünde.