Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında petrol ve altın fiyatlarındaki hızlı değişim bulunuyor. Dün 90 dolar seviyesini test eden Brent petrol, gelen satışlarla birlikte 87 dolar civarına geriledi.

Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, dün gün içinde 90,07 dolara kadar yükseldikten sonra günü 88,98 dolardan tamamladı. Bugün ise fiyatlar 87 dolar seviyelerine çekildi.

Petrol fiyatlarında gerileme hızlandı

Petroldeki düşüşte, küresel ve ABD kaynaklı ekonomik verilerin petrol arzına yönelik endişeleri hafifletmesi etkili oldu. Bunun yanında ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılabileceğine yönelik beklentiler de piyasadaki arz risklerinin azalmasına katkı sağladı.

Petrol fiyatlarının 90 dolar sınırından geri çekilmesi, enerji piyasalarında jeopolitik risk priminin yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

Altında zirveden sert geri çekilme

Altın tarafında ise dün görülen yüksek seviyelerin ardından satış baskısı öne çıktı.

Gram altın, önceki günkü yükselişini sınırlı da olsa sürdürerek günü 6 bin 690 liradan tamamladı. Yeni güne ise düşüşle başlayan gram altın, yüzde 0,4 gerileyerek 6 bin 667 liraya indi.

Saat 09.40 itibarıyla piyasalarda çeyrek altın 10 bin 944 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 561 liradan satılıyor.

Ons altın da tarihi yüksek seviyelerin ardından geriledi. Dün 4 bin 450 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, bugün yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 331 dolar civarında işlem görüyor.

Yatırımcıların gözü Fed'de

Altındaki hareketlilikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler de belirleyici oluyor.

ABD'de açıklanan tüketici ve üretici enflasyonu verileri, fiyat baskılarının hafifleyebileceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi. Bu gelişmeler, Fed'in faiz politikasına yönelik piyasa fiyatlamalarının yeniden şekillenmesine yol açtı.

Faiz beklentilerindeki değişim dolar endeksinde de etkisini gösterirken, endeks yeniden 100 seviyesinin altına geriledi.

Jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor

Altın ve petrol fiyatlarının yönünde Orta Doğu'daki gelişmeler de belirleyici olmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin sonucu, özellikle petrol arzına ilişkin beklentiler açısından piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Uzmanlara göre yatırımcılar bir yandan Fed'in faiz kararlarına ilişkin sinyalleri, diğer yandan jeopolitik gelişmeleri ve küresel ekonomik verileri izliyor. Bu nedenle önümüzdeki süreçte altın ve petrol fiyatlarında yüksek oynaklığın devam etmesi bekleniyor.