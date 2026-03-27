Türk Eğitim-Sen, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Türkiye'deki ücretli öğretmen sayılarını araştırdı. 62 il valiliğinden veri toplayan sendika, bu dönemde 62 ilde toplam 71.757 ücretli öğretmen görev yaptığını duyurdu.

"İstanbul'da 21.947 ücretli öğretmen çalıştırılıyor"

İllere göre ücretli öğretmen sayılarını değerlendiren Türk Eğitim-Sen, İstanbul'un en yüksek ücretli öğretmen sayısına sahip il olduğunu belirtti. Buna göre İstanbul'da 21.947, İstanbul'u 5.894 ile Şanlıurfa takip ediyor. Ücretli öğretmen sayısının yüksek olduğu diğer iller ise; Ankara 3.662, İzmir 3.538, Gaziantep 3.063, Kocaeli 2.300, Hatay 2.098, Şırnak 1.784, Mardin 1.685 ve Konya 1.443 olarak sıralandı.

"Ücretli öğretmenlerin 5.862'si ön lisans mezunu"

Araştırmada, 62 ildeki ücretli öğretmenlerin mezuniyet durumlarına bakıldığında; eğitim fakültesi mezunu öğretmen sayısı 30.536, lisans mezunu 35.359 ve ön lisans mezunu 5.862 olarak belirlendi. Bu verilere göre ücretli öğretmenlerin %42,55'i eğitim fakültesi, %49,27'si lisans ve %8,17'si ön lisans mezunlarından oluşuyor. Lisans mezunu ücretli öğretmen sayısı, eğitim fakültesi mezunlarından daha fazla.

"Mezuniyet durumlarına göre ücretli öğretmen dağılımı"

İstanbul'da görev yapan ücretli öğretmenlerin 6.048'i eğitim fakültesi, 13.050'si lisans, 2.849'u ön lisans mezunu. Ankara'da ise 1.801 eğitim fakültesi, 1.787 lisans, 74 ön lisans mezunu bulunuyor. Diğer illerde dağılım şöyle:

Şanlıurfa: 2.672 eğitim fakültesi, 2.910 lisans, 312 ön lisans

İzmir: 1.488 eğitim fakültesi, 1.729 lisans, 321 ön lisans

Tekirdağ: 447 eğitim fakültesi, 871 lisans, 207 ön lisans

Hatay: 1.159 eğitim fakültesi, 819 lisans, 120 ön lisans

Kocaeli: 950 eğitim fakültesi, 1.194 lisans, 156 ön lisans

Muş: 303 eğitim fakültesi, 452 lisans, 108 ön lisans

Kars: 297 eğitim fakültesi, 457 lisans, 198 ön lisans

Araştırmada Türkiye genelinde lisans mezunu ücretli öğretmen sayısının, eğitim fakültesi mezunlarından daha fazla olduğu vurgulandı.

Özel eğitim alanında ücretli öğretmenler

Özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmen sayısı 2.205 olarak açıklandı. Özel eğitim alanında toplam 20.979 ücretli öğretmen görev yapmakta; bunlardan 8.669'u eğitim fakültesi, 10.105'i lisans, 2.205'i ön lisans mezunu.

Bazı illerde özel eğitim öğretmenlerinin dağılımı:

İstanbul: 6.033 toplam; 1.492 eğitim fakültesi, 3.133 lisans, 1.408 ön lisans

İzmir: 1.807 toplam; 817 eğitim fakültesi, 841 lisans, 149 ön lisans

Kars: 233 toplam; 43 eğitim fakültesi, 128 lisans, 62 ön lisans

Nevşehir: 144 toplam; 68 eğitim fakültesi, 76 lisans

Rize: 239 toplam; 102 eğitim fakültesi, 115 lisans, 22 ön lisans

Siirt: 98 toplam; 49 eğitim, 49 lisans

Sinop: 148 toplam; 51 eğitim fakültesi, 79 lisans, 18 ön lisans

Ücretli öğretmenlerin görev alanları

Okul öncesi: 6.706 öğretmen; 3.955 eğitim fakültesi, 1.616 lisans, 1.135 ön lisans

Branş öğretmeni: 25.010 öğretmen; 9.029 eğitim fakültesi, 14.057 lisans, 1.924 ön lisans

İstanbul’da ücretli branş öğretmeni olarak görev yapan 7.964 öğretmenin 733’ü, Şanlıurfa’da 1.742 öğretmenin 110’u, Hakkari’de 648 öğretmenin 92’si, Edirne’de 114 öğretmenin 16’sı ve Erzurum’da 491 öğretmenin 39’u ön lisans mezunu.

Norm kadro ihtiyacı 55 ilde 80.449

İl valiliklerinden norm kadro ihtiyacını talep eden Türk Eğitim-Sen, 55 ilde toplam 80.449 norm kadro ihtiyacı olduğunu açıkladı. Ücretli öğretmen sayısı, norm kadro ihtiyacının 8.692 altında kaldı. İl bazında norm kadro ihtiyacı: İstanbul 25.532, ücretli öğretmen 21.947; Ankara 4.402, ücretli öğretmen 3.662.

Talip Geylan: Atamalar yetersiz

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Her yıl yapılan öğretmen atamaları ne yazık ki ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. 2026 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yalnızca 10 bin kontenjan ayırması sorunun boyutunu ortaya koyuyor. AGS'de başarılı olan öğretmenler, Milli Eğitim Akademisi’nde nisan ayında eğitime başlayacak, ancak süreç 12 ay sürecek. Bu nedenle söz konusu öğretmenler en erken 2027 yılında göreve başlayabilecek. Halihazırda ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışılan açığın devam etmesi kaçınılmazdır. 10 bin atamanın yetersizliği ve göreve başlama süresinin uzaması eğitim sistemi açısından ciddi bir handikaptır." dedi.