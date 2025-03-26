Enerjide Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki son yatırımlarını ve gelecekteki planlarını değerlendirdi. Elektrik ve doğalgaz talebinin artışına dikkat çeken Bayraktar, "2002 yılı ile bugün arasında ciddi bir fark var. Erzurum'da 2004'te doğalgaz yokken, şu an 20 ilçemizde doğalgaz kullanılıyor. Ancak daha kat edecek yolumuz var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Stratejik Enerji Projeleri

Erzurum'un, enerji arz güvenliğinde kritik bir noktada yer aldığını belirten Bayraktar, TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı), Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı gibi projelerin Türkiye ve Avrupa için stratejik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Karadeniz ve Gabar’da Büyük Hamleler

Türkiye'nin artık kendi gemileri ve yerli mühendislik kabiliyetiyle doğalgaz ve petrol arama yeteneğine sahip olduğunu belirten Bakan, "Karadeniz'de üc milyon haneye yetecek doğalgaz üretir hale geldik. Gabar'da ise günlük 80 bin varil petrol üretim kapasitesine ulaştık" dedi.

Sanayide Katma Değerli Üretim Şart

Sanayide katma değerli üretimin önemine dikkat çeken Bayraktar, "Üretimimizi ve ihracatımızı daha değerli hale getirmeliyiz. Türkiye, enerjide bağımsızlık yolunda ilerlerken, sanayisini de büyütmek zorunda" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve ekonomik büyy\u00fkmenin sürdürülebilir hale gelmesi için çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.