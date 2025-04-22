İŞKUR, 2 kişi ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeri ile görüşerek, sektörlerdeki açık iş sayılarını belirledi.

En Fazla Eleman Aranan Sektörler

Araştırmanın bulgularına göre, 2024'ün en fazla eleman aranan sektörü imalat oldu. İmalat sektöründe, 20 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde %29,7 oranında açık iş belirlendi. Diğer öne çıkan sektörler ise şöyle sıralandı:

İmalat: 190.698 açık iş Toptan ve Perakende Ticaret: 105.680 açık iş Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri: 57.254 açık iş İBB’de Yolsuzluk İddiaları Derinleşiyor: Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas’tan Çarpıcı İtiraflar İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri: 28.551 açık iş İnşaat: 22.738 açık iş Ulaştırma ve Depolama: 20.295 açık iş Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler: 13.281 açık iş Diğer Hizmet Faaliyetleri: 8.676 açık iş İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri: 8.652 açık iş Bilgi ve İletişim: 6.230 açık iş

İstihdamın Geleceği: Fırsatlar ve Zorluklar

Araştırma, iş gücü talebindeki artışa paralel olarak sektörlerin gelecekteki istihdam potansiyelini de gözler önüne seriyor. Özellikle imalat sektörü, Türkiye’nin ekonomik büyüme hedeflerine paralel olarak büyük bir istihdam kaynağı olmayı sürdürecek. Bunun yanı sıra, turizm ve ticaret gibi diğer hizmet sektörlerinde de ciddi bir iş gücü talebi mevcut.

İŞKUR’un bu verileri, iş gücü piyasasının dinamiklerini anlamak ve istihdam politikalarını şekillendirmek adına önemli bir rehber işlevi görecek. Hem çalışanlar hem de işverenler için sektörlerin büyüme ve istihdam olanakları hakkında değerli bilgiler sunuluyor.