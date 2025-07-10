Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmeleri tamamlandı. Kabul edilen teklif yasalaşarak yürürlüğe girdi. En dikkat çekici düzenlemelerden biri ise en düşük emekli maaşının 14.669 TL’den 16.881 TL’ye yükseltilmesi oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Yönelik Yeni Şartlar

Yasa kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) rütbe yükselme şartlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre korgeneralliğe ve koramiralliğe yükselebilmek için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış, muharip sınıfı general veya amiral olma şartı getirildi.

Orgeneral ve oramirallerin kuvvet komutanı olarak görev yapma yaş sınırı 67 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanının onayıyla bu yaş sınırı her yıl birer yıl uzatılarak 72’ye kadar çıkarılabilecek.

Tümgeneral, tümamiral, tuğgeneral ve tuğamiral rütbelerinde görev yapan muharip sınıfı personel için ise komuta ve kurmay eğitimi şartı aranmayacak. Harp akademilerini bitiren personel, bu eğitimleri tamamlamış sayılacak.

Emekli Zammı Dışında Kamuya Yönelik Dikkat Çeken Diğer Düzenlemeler

Yasa teklifiyle birlikte kamu ve kamuya bağlı kuruluşlarda da çeşitli düzenlemeler yapıldı:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Döner Sermayesi : Mevcut döner sermaye işletmeleri, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Döner Sermayeli İşletmeleri" adı altında faaliyetlerine devam edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı : Artık döner sermaye şirketleri kurabilecek. Bu kapsamda kurulacak şirketlere toplamda 100 milyon TL’lik sermaye tahsis edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli : Bakanlığa bağlı gençlik merkezleri, yurtlar, kamplar, spor tesisleri ve olimpik hazırlık merkezlerinde görev yapan personelin çalışma saatleri Bakanlık tarafından belirlenecek.

Turizm Sektörü Çalışanları: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletme belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçiler, hak kazandıkları hafta tatilini isterlerse yazılı taleple veya hak ettikleri tarihten sonraki dört gün içinde kullanabilecek.

Yeni yasa ile birlikte hem emekli vatandaşların gelirinde artış sağlandı hem de kamu kurumlarında görev yapan personelin çalışma koşulları netleştirildi. Yasalaşan düzenlemelerin önümüzdeki günlerde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.