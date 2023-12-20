MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda Faruk Koca ve beraberindekilerin saldırısına uğrayan Halil Umut Meler, saldırıda Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nu işaret etmişti.

"Saldırı planlıydı"

Hürriyet gazetesine konuşan Halil Umut Meler, maç sonrasındaki yumruklu saldırıdan önce MKE Ankaragücü Teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun kendisine el işareti yaparak bir şeyler söylediğini belirterek, saldırının planlı olduğunu söyledi.

"Provoke etti"

Saldırıyı anlatan Meler şunları söyledi:

“Maçtan sonra düdüğü çaldıktan sonra oyuncular teşekküre ve tebrik etmeye geldi. Ki bu da görünüyor zaten ekranlarda. O arada Emre Belözoğlu’nun elini, kollarını gördüm. O arada rakip teknik direktör İlhan Palut onu tuttu. Tam biz ne oluyor, ne bitiyor, neler deniyor diye oraya odaklandığımızda eylemi yapan şahıs sol tarafımdan yumruğu vurdu. Ondan sonrasını hatırlıyor muyum, hatırlamıyorum. Çünkü yerde darbe yiyordum. Zaten polis de temsilciler de bunu beklemiyordu. Beklenmeyen bir durum, çünkü oluşabilecek hiçbir hadise yoktu. Sadece bu durumu provoke eden teknik direktördü. Başka hiç kimse değildi"

Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt

Meler'in "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi" ifadeleriyle ilgili olarak Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'na konuşan sarı lacivertli takımın hocası Emre Belözoğlu şunları söyledi:

"Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler’e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim. Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana 'Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, nerede sizin delikanlılığınız diye tepki gösterdiniz' dedi. Kendisi de bana teşekkür etti. Gerekli açıklamaları yarın maçımızdan sonra da yapacağım."