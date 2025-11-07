İstanbul’un Yeni Yaşam Merkezi: Kuzey Adalar

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul geliştiricilerinden Emlak Konut GYO, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda hayata geçirilen Kuzey Adalar Projesi ile yeni bir yaşam alanını daha şehre kazandırıyor. EPP ve ŞUA İnşaat iş birliğiyle inşa edilen proje, “Yeni Yuvam Modeli” kapsamında satışa sunularak vatandaşlara faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz ev sahibi olma imkânı sağlıyor.

Toplam 30 milyar TL yatırım değeriyle hayata geçirilen proje, 2 bin 281 konut, 132 ticari ünite ve 15 bloktan oluşuyor. 90 bin metrekarelik alanda yükselen Kuzey Adalar’da ayrıca 45 bin metrekare peyzaj alanı, 25 bin metrekare yekpare bahçe ve 5 bin 200 metrekare kapalı sosyal tesis bulunuyor.

Yasir Yılmaz: “Yeni Yuvam Modeli ile vatandaşlarımız güvenle ev sahibi olacak”

Lansmanda konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Türkiye’de konutun hâlâ geleceğe yapılan en güvenli yatırım aracı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Biz sadece konut üretmiyoruz, şehirlerimize değer, ekonomiye güç, insanımıza güven kazandırıyoruz. ‘Yeni Yuvam Modeli’ sayesinde vatandaşlarımız faizsiz, peşinatsız ve sabit ödeme planıyla ev sahibi olabilecek. Bu sistemle tamamen anapara üzerinden 60 aya kadar vade seçeneği sunuluyor. Kuzey Adalar Projesi, İstanbul’a kazandırdığımız yeni bir yaşam alanı olmanın ötesinde, şehrin denize açılan yeni penceresi olacak.”

Yılmaz, 2025’in ilk dokuz ayında Türkiye genelinde 1 milyon 128 bini aşkın konut satıldığını, bu rakamın geçen yıla göre yüzde 19,2 arttığını da vurguladı.

Kaplaner: “Kartal’a değer katacak bir dönüşüm projesi”

EPP Genel Müdürü Alim Kaplaner ise projenin Kartal’ın dönüşümüne büyük katkı sağlayacağını ifade etti:

“Kuzey Adalar, 1+1’den 4+1’e kadar farklı yaşam alanları, 132 mağazası, sosyal tesisleri ve geniş yeşil alanlarıyla sadece bir konut projesi değil, Kartal’a değer kazandıracak bir dönüşümün simgesi olacak.”

Kaplaner, projenin çevre dostu özellikleriyle de dikkat çektiğini belirterek, yeşil bina kriterleri, Sıfır Atık uyumlu peyzaj ve doğayla iç içe yaşam konsepti ile hem yetişkinler hem de çocuklar için sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturulduğunu söyledi.

Yeni Yuvam Modeli nedir?

Emlak Konut ve Emlak Katılım iş birliğiyle geliştirilen Yeni Yuvam Modeli, kamu güvencesi altında vatandaşların faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz şekilde konut sahibi olmasına imkân tanıyor.

Bu modelle ev almak isteyen vatandaşlar, tamamen anapara üzerinden belirlenen sabit taksitlerle 60 aya kadar vade seçeneğinden yararlanabiliyor.

Kuzey Adalar Projesi Özellikleri