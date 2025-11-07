TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde konuşan Bakan Mehmet Şimşek, vergi affı tartışmalarına son noktayı koydu. Şimşek, “Bir mükellefimiz bilançosunu bize sunup zorda olduğunu gösterirse biz memnuniyetle taksitlendirme yapıyoruz. Ancak vergisini zamanında ödemeyeni ödüllendirecek bir düzenleme doğru olmaz” dedi.

“Zordaki mükellefe destek, ama af yok”

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında yapılan Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, vergi aflarının vergiye uyumu bozduğuna dikkat çekti:

“Geçmişte birçok yapılandırma yapıldı. Hatta bazılarının taksitleri hâlâ devam ediyor. Bu düzenlemelerde vergi asıllarında bir indirim olmadı, sadece gecikme faizleri enflasyon oranında güncellendi. Fakat genel bir vergi affı, vergiye uyumu olumsuz etkiliyor.”

Şimşek, borcunu ödemekte zorlanan mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurarak taksitlendirme talebinde bulunabileceklerini de belirtti:

“Borçlarını ödemede zorluk çekenler gelir idaresine başvursunlar. Eğer rasyoları elverişliyse, biz bütün mükelleflerimize yardımcı oluruz.”

“Vergiye uyumlu mükellefe 5 puan indirim zaten var”

Vergisini zamanında ödeyenler için ayrı bir teşvik olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Şimşek, şu anda vergiye uyumlu gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik beş puanlık vergi indiriminin uygulandığını hatırlattı.

“Vergisini düzenli ödeyen mükellefler zaten sistem içinde avantajlı durumda. Bu indirimi vergiye uyumun artması için koruyacağız.”

Deprem bölgesi ve emek yoğun sektörler öncelikli

Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için mücbir sebep uygulamasının 30 Kasım’da sona ereceğini, ancak uzatma için yeni bir yasal düzenlemenin gerekebileceğini belirtti.

Ayrıca tekstil, mobilya, deri, konfeksiyon ve ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“Bu sektörlerin zorluklarını biliyoruz. Yıl başında çalışan başına KOSGEB üzerinden aylık 2.500 liralık destek sunduk. Reeskont kredilerinde de bu sektörlere özel alan ayrılmasını sağladık. İlave tedbirler almaya devam edeceğiz.”

“Program çalışıyor, bütçe açığı düşüyor”

Ekonomi programına yönelik eleştirilere yanıt veren Şimşek, mali disiplinin korunduğunu ve bütçe açığının planlanan düzeyde gerilediğini söyledi:

“Deprem harcamalarına rağmen bütçe açığı 2023’te yüzde 4,7 iken bu yıl yüzde 3,5-3,6 civarında gerçekleşecek. Program çalışıyor.”

“Enflasyon düşmeye devam edecek”

Makroekonomik göstergelerde iyileşme olduğunu belirten Bakan Şimşek, “Enflasyon yüzde 32-33 civarına indi. Daha da düşmesi için şartlar mevcut. Kur korumalı mevduattan çıkış sürecini tamamlıyoruz, mali disiplini tesis ettik” ifadelerini kullandı.

“Benden sermayeci çıkmaz”

Eleştiriler üzerine vergi düzenlemelerine değinen Şimşek, sert bir dille yanıt verdi:

“Benden burjuva sermayeci çıkartamazsınız. Kurumlar vergisini 5 puan artıran, bankaların vergisini yüzde 30’a çıkaran benim. Rantiyecisiysem mevduat faizlerinin vergisini neden yüzde 17,5’e çıkarayım? Ben kamu hizmeti için buradayım.”

“Program olmasaydı enflasyon çok daha yüksek olurdu”

Enflasyon sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, “Programı uygulamasaydık enflasyonun ne olacağını sormak bile istemiyorum. Enflasyonun düşüş trendi devam edecek” dedi.