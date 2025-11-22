Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; emeklilerin gelir güvencesinin korunması, sağlık hizmetlerine erişimin hızlandırılması ve sosyal hayata aktif katılımının artırılması için eş zamanlı programlar yürütüyor.

Emekli Aylıkları, İkramiyeler ve Promosyonlar Güçlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmek için kapsamlı düzenlemeler yapmayı sürdürüyor.

Emekli maaşları enflasyon farkı ve refah payı ile artırılıyor.

Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin toplam yıllık tutarı 6 bin liraya yükseltildi.

2025 yılı için ek ikramiye seçenekleri gündemde tutuluyor.

Bankalarla yapılan yeni protokoller sayesinde emekli promosyonları yükseliyor.

En düşük emekli aylığı periyodik olarak güncelleniyor, maaşlara ek ödeme uygulaması devam ediyor.

Bankaya gidemeyen emekliler için “evde maaş teslimi” hizmeti genişletiliyor.

Alo 170 hattında emeklilere öncelikli işlem imkânı sağlanıyor.

SGK’nın 81 ilde kurduğu “Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Masası” üzerinden bilgilendirme ve işlem desteği sunuluyor.

Ayrıca çalışan emeklilerden alınan sosyal güvenlik destek primi kaldırıldığı için aktif çalışan emeklilerin gelirlerinde artış sağlanıyor. Yeni dönemde ev kadınlarına emeklilik desteği, kültür–sanat ve ulaşım indirim ağının genişletilmesi, e-Devlet hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan Evde Bakım ve Koruyucu Sağlık Hamlesi

Sağlık Bakanlığı, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini genişleterek destek mekanizmasını güçlendiriyor.

KETEM merkezlerinde meme, kolon ve rahim ağzı kanserlerine yönelik ücretsiz taramalar sürüyor.

Aile hekimlikleri diyabet, hipertansiyon, KOAH gibi kronik rahatsızlıkları düzenli olarak takip ediyor.

65 yaş üstü bireyler için 20’den fazla parametreyi içeren kapsamlı değerlendirmeler yapılıyor.

Evde Sağlık Hizmetleri ile yatağa bağımlı ve ağır kronik hastalara muayene, pansuman, enjeksiyon, tetkik numunesi alımı ve nakil koordinasyonu ev ortamında sunuluyor. Erdoğan: "Terörsüz Türkiye için atacağımız adımları çok büyük bir titizlikle planlıyoruz" İçeriği Görüntüle

Tekerlekli sandalye, işitme cihazı, protez-ortez gibi medikal ekipman bedelleri SGK tarafından karşılanıyor.

Ayrıca kamu sağlık tesislerinde erişilebilirlik denetimleri devam ederken, 65 yaş üstü hastalara poliklinik hizmetlerinde öncelik tanınarak bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Çok Katmanlı Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nakdi desteklerden huzurevlerine, evde bakım modellerinden sosyal projelere kadar geniş yelpazede hizmet sunuyor.

Yaşlı aylığı 5.390 TL’ye, engelli aylıkları ise engel oranına göre 4.302 – 6.454 TL aralığına yükseltildi.

Engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştıran ekipmanlar Sosyal Yardımlaşma Vakıfları üzerinden temin ediliyor.

Huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri, yaşlı yaşam evleri ve gündüzlü bakım merkezlerini içeren çok katmanlı bakım modeli işletiliyor.

Yaklaşık 30 bin yaşlıya kurum bakımı sağlanıyor.

Evde Bakım Yardımı kapsamında ağır engelli veya tam bağımlı bireylere bakan yakınlara aylık 11.702 TL ödeme yapılıyor; program kapsamında bugüne kadar 228 milyar TL’den fazla kaynak kullanıldı.

YADES, Vefa Programı ve Dijital Projelerle Sosyal Katılım Artıyor

Yerel yönetimlerle iş birliği içinde yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES), 2016–2025 döneminde 54 belediyede 91 projeye dönüştü. 100 bini aşkın hane ziyaret edilerek 160 binden fazla yaşlıya sosyal, psikolojik ve kültürel destek sağlandı.

Ulusal Vefa Programı ise tek başına temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve kronik hastalara ev temizliği, kişisel bakım ve hane içi destek hizmetleri sunuyor.

Dijital okuryazarlığı artıran “Dijital Bahar” projesi kapsamında huzurevlerindeki yaşlılar tablet ve akıllı telefon kullanımı konusunda destekleniyor. “Nesiller Sevgiyle Buluşuyor” projesi ile kuşaklar arası etkileşim güçlendirilirken, spor aktiviteleri ve Bocce turnuvaları aktif yaşlanmayı teşvik ediyor.

“Emekliler Sosyal Devletin Merkezinde”

Yetkililer, üç bakanlık tarafından eşgüdüm içinde yürütülen çalışmalarla emeklilerin gelir güvencesinin korunması, sağlık ve bakım hizmetlerine eşit erişim sağlanması ve sosyal hayata katılımın artırılmasının hedeflendiğini belirtiyor.