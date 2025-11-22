Esnaf temsilcileri, bölgede faaliyet gösteren restoranların olayla ilişkilendirilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirerek hem gıda sektörü hem de turizmde ciddi olumsuzluklar yaşandığını belirtti.

“Esnaf haksız yere zan altında bırakıldı”

Ortaköy’de restoran işleten Ferdi Çelikbağ, yaşanan sürecin bölgedeki işletmelere büyük zarar verdiğini vurguladı. Çelikbağ, restoranların cirolarında yüzde 70–80’e varan düşüş yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ortaköy turistik bir bölge. Olayın gündeme gelmesi, gıda sektörü ve turizmi olumsuz etkiledi. Esnaf haksız yere zan altında bırakıldı. Tıbbi bulgular, zehirlenmenin gıdadan kaynaklanmadığını ortaya koymasına rağmen bölgedeki işletmeler ağır bir ekonomik kayıp yaşadı.”

Restoranların tamamen şeffaf bir şekilde hizmet verdiğini söyleyen Çelikbağ, mutfaklarını dileyen her müşteriye açtıklarını hatırlatarak hijyen kurallarına titizlikle uyduklarını vurguladı. Tüketicilere de bilinçli işletme seçimi konusunda çağrıda bulundu.

Dernekten “Aileden yana davaya müdahillik” kararı

Beşiktaş Çarşı Esnaflar Derneği avukatı Mehmet Derviş Yıldız ise Böcek ailesinin yaşadığı trajedinin bölgede derin üzüntü yarattığını ifade etti. Yıldız, tıbbi incelemelerin zehirlenmenin kaynağını netleştirdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Ortaköy esnafı ilk günden bu yana haksız suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Dernek olarak, Böcek ailesinin davasında aileden yana müdahil olma kararı aldık. Ailenin kaldığı oteldeki sorumlulukları hatırlatmak ve adaletin sağlanmasına katkı sunmak üzere sürece dahil olacağız.”

Turizm ve gıda sektöründe endişe artıyor

Esnaf temsilcileri, olayın ardından turist sayısında belirgin azalma olduğunu, özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilerin Ortaköy’deki restoranlara yönelik tereddüt yaşadığını belirtti. Yetkililer, bu durumun hem esnafın ekonomik yapısını hem de bölge turizmini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.