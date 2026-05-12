Avcılar’da oluşturulan kurban satış alanında çadırlar hızla dolarken, yetkililer toplamda 1.500 ila 2 bin büyükbaş, 2 bin ila 3 bin arasında küçükbaş hayvanın pazara geleceğini belirtti. Türkiye’nin birçok ilinden gelen besiciler, aylar süren bakım sürecinin ardından hayvanlarını İstanbul’daki alıcılara sunmaya başladı.

Pazarı gezmeye gelen vatandaşlardan Ömer Türk, bu yıl kurban kesimini İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığını belirterek, fiyatların geçen yıla göre çok fazla artmamasından memnun olduğunu söyledi. Küçükbaş hayvan fiyatlarının 25 bin TL ile 35 bin TL arasında değiştiğini ifade etti.

Tokat’ın Erbaa ilçesinden İstanbul’a yaklaşık 200 hayvan getiren besici Hüseyin Köse ise nakliye sürecinin ardından sabaha karşı pazardaki yerlerini aldıklarını anlattı. Köse, büyükbaş hayvanlarda fiyatların 150 bin TL’den başlayıp 400 bin TL’ye kadar çıktığını, küçükbaş hayvanların ise 20 bin TL ile 40 bin TL arasında satışa sunulduğunu söyledi.

Besiciler, yem ve bakım maliyetlerindeki artış nedeniyle bu yıl kurbanlık fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 20 ila 30 arasında yükseliş yaşandığını ifade ediyor. Bayrama yaklaşıldıkça pazarlardaki hareketliliğin daha da artması bekleniyor.