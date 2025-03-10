Ancak yapılan artış, emeklilerin uzun süredir beklentilerini karşılamaktan uzak kaldı. Hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında alım gücü giderek düşen emekliler, ikramiye miktarının daha yüksek seviyelere çıkarılmasını bekliyordu. Özellikle, 2024 yılı başında emeklilere yapılan maaş artışının yetersiz olduğu yönündeki tepkiler sürerken, bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi beklentileri karşılamayan bir adım olarak değerlendirildi.

İkramiyeye yapılan bin liralık artışın bütçeye toplam maliyeti 37 milyar lira olarak hesaplanırken, emekliler bu artışın günlük yaşamlarındaki ekonomik sıkıntıları hafifletmek için yeterli olmadığını belirtiyor. Birçok emekli, temel gıda ve enerji giderlerindeki yüksek artışlara dikkat çekerek, bayram ikramiyesinin en az 7 bin lira seviyesine çıkarılması gerektiğini savunuyor.

Bu düzenlemenin yasalaşma süreci ve emeklilerin tepkileri önümüzdeki günlerde gündemin önemli başlıklarından biri olmaya devam edecek.