Ramazan Bayramı’nın ardından gözler Kurban Bayramı’na çevrildi. Bu yıl 4 bin TL’ye yükseltilen emekli bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli ödeme takvimini beklerken, Mali Müşavir Emin Yılmaz’dan yeni emekli olacaklara kritik bir uyarı geldi.

Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında tüm emeklilere ödenen bayram ikramiyesi 2024 yılında yapılan düzenlemeyle birlikte 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilmişti. Bu artışla birlikte emeklilere yıllık toplam 8 bin TL’lik ikramiye ödenmesi kararlaştırıldı. Ramazan Bayramı ikramiyesi sonrası şimdi gözler, Haziran ayındaki Kurban Bayramı ödemelerinde.

İkramiye Ödemeleri 2-5 Haziran Arasında

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Uzmanlara göre, geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında ikramiye ödemeleri bayramdan bir hafta önce yapılıyor. Bu kapsamda, ödemelerin 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında, emekli tahsis numarasının son hanesine göre yapılması bekleniyor.

2025 yılı itibarıyla 16,5 milyon emekli, bu ödemelerden yararlanacak. Ödemeler, emeklilerin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) göre ilgili tarihlerde hesaplara yatırılacak.

Yeni Emeklilere Uyarı: 31 Mayıs’a Kadar Başvuru Şart

CNN Türk yayınında konuşan Mali Müşavir Emin Yılmaz, özellikle 2025 yılında emekli olacak vatandaşları uyardı. Bayram ikramiyesinden yararlanmak isteyen yeni emekli adaylarının 31 Mayıs 2025’e kadar başvuru yapmaları gerektiğini söyledi.

Emin Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde:

“2018 yılından bu yana dini bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Bu yıl tutar 4 bin TL’ye yükseltildi. Ancak önemli bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum: Eğer çalışanlar, yani emekliliği hak edenler, 31 Mayıs’a kadar emeklilik başvurusunu yaparsa, Haziran ayında ödenecek Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecekler.”

Kimler Bayram İkramiyesi Alabilecek?

Bayram ikramiyesi sadece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine değil, aynı zamanda bazı özel gruplara da ödeniyor. İşte hak sahibi olan gruplar:

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri

Yaşlılık aylığı alanlar

Vazife malullüğü aylığı alanlar

Sürekli iş göremez geliri alanlar ABB'den Osman Gökçek’in “45 Milyon Karton Bardak” İddialarına Suç Duyurusu

Şehit yakınları ve gaziler

Güvenlik korucuları

Şampiyon sporcular

Terörden zarar gören siviller

Bu kişilerin dul ve yetimleri

Cumhurbaşkanından Zam Yorumu: “Daha Ne Olsun?”

Bayram ikramiyesindeki artış oranı bazı emeklilerde hayal kırıklığı yaratırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili olarak Mart ayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak?”

Takvimi Kaçırmayın!

Emekli vatandaşlar için önemli olan bu ödeme takvimi yaklaşırken, özellikle ilk kez emekli olacakların başvurularını son güne bırakmamaları öneriliyor. 4 bin TL’lik Kurban Bayramı ikramiyesi, bir nebze de olsa bayram öncesi emeklilerin bütçesine katkı sağlayacak.