Sinop'un Merkez Kaleyazısı Mahallesi'nde oturan, uzun yıllar temizlik işçisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan Derya Kümeç, emekli olduktan sonra da temizlik işlerine gönüllü olarak devam ediyor. EYT ile emekli olduktan sonra, boş zamanlarını değerlendirmek ve mahallesine yardımcı olmak amacıyla temizlik görevlerini üstlenen Kümeç, emekli olduktan sonra sadece boş zamanlarını doldurmakla kalmıyor, aynı zamanda mahallesine gönüllü olarak hizmet vererek çevresine katkı sağlıyor.



"Sevabına mahallemi süpürüyorum"

Geçmişte Sinop Belediyesi'nde temizlik işlerinde çalıştığını belirten Kümeç, temizlik işini sevap kazanmak ve topluma yardımcı olmak amacıyla yaptığını ifade etti. Emekli olduktan sonra boş kalmak istemediğini belirten Kümeç, "Emekliyim, boş zamanımda hem spor olsun hem de sevabına mahallemi süpürüyorum. Boş bir şekilde evde oturmaktansa hiç olmazsa mahallem için bir faydam olsun diye düşündüm. Daha önce Sinop Belediyesi'nde temizlik işlerinde çalıştım. 1 sene önce bıraktım. Çocukluğumdan bu yana yer süpürüyorum, yeni bir şey değil. Bu işi severek yapıyorum. Her şey para için değil, sevabına temizliyorum" dedi.

Yaptığı çalışmaları sırası ile anlatan temizlik gönüllüsü Kümeç, "İzmaritler yapışmış durumda. Maalesef insanlarımız çok izmarit atıyor. İlk önce kazma ile kaldırım diplerini kazıyorum, sonra kürekle topluyorum, çöp kutusuna atıyorum" diye konuştu.

Vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet eden Kümeç, "Bir bankta oturuluyor hemen 2 metre ötede çöp kutusu var. Sigara paketlerini, soda şişelerini oturulan yere bırakıp gitmeyelim. Çöp kutusuna atalım" ifadelerinde bulundu.