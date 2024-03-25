Bakan Işıkhan: "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır."

4B (Bağ-kur) kapsamında aylık alan emeklilerin tamamı 5 Nisan Cuma günü bayram ikramiyelerini alacak.

4C (Emekli Sandığı) kapsamında her ayın 1'i ile 5'i arasında aylık alan emekliler ise 2-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyesini alacak. Maaş günü 1-2 olanlara 2 Nisan, 3-4-5 olanlara aylıkları ile birlikte 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyeleri ödenecek.