Elektrikli araç pazarında en dikkat çekici yükseliş ise Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’dan geldi. Özellikle Ekim ayında satışa çıkan Togg T10F modeli, satış listelerini adeta altüst etti.

Marka Bazında Elektrikli Araç Satışları (Ocak–Ekim 2025)

Türkiye elektrikli araç pazarında Togg, Tesla’yı geride bırakarak zirveye oturdu.

İşte markalara göre satış dağılımı:

Togg: 27.480 adet (%18,72) Tesla: 27.420 adet (%18,68) 11 Kasım 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları İçeriği Görüntüle BYD: 15.806 adet (%10,77) Kia: 8.595 adet (%5,86) Citroen: 8.050 adet (%5,48) Mini: 7.630 adet (%5,20) Hyundai: 7.016 adet (%4,78) Opel: 6.766 adet (%4,61) Mercedes: 5.595 adet (%3,77) KG Mobility: 5.434 adet (%3,70)

Togg, finansman desteği, yerli üretim avantajı ve geniş servis ağıyla yılın en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası oldu.

Ekim 2025’in En Çok Satan Elektrikli Modelleri

Ekim ayında toplam 14 bin 427 elektrikli araç satıldı. Bu dönemde, Togg T10F modeli zirveye yerleşti.

İşte ayın en çok satan elektrikli otomobil modelleri:

Togg T10F: 2.532 adet Togg T10X: 1.623 adet KG Mobility Torres: 1.046 adet Volvo EX30: 870 adet Kia EV3: 841 adet Opel Frontera: 625 adet Fiat Grande Panda: 606 adet Mini Countryman: 602 adet BYD Atto 3: 583 adet Citroen C3: 571 adet

Togg’un yeni sedan modeli T10F, satışa çıktığı ilk ayda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Togg’un hem SUV modeli T10X hem de yeni sedanı T10F, ilk iki sırayı paylaşarak Türkiye elektrikli otomobil pazarında büyük bir başarıya imza attı.