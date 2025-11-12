Eski adıyla FOX TV olarak bilinen NOW TV, uzun süredir “İstanbul Now TV” markasıyla yaşadığı isim benzerliği nedeniyle hukuk mücadelesi veriyordu. Ocak 2025’te RTÜK kararıyla logosunu değiştirmek ve siyah renkli logoya geçmek zorunda kalan kanal, şimdi çok daha kritik bir gelişmeyle karşı karşıya.

TÜRKPATENT’ten iptal kararı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 5 Kasım 2025 tarihli kararıyla Now TV’nin isim ve logo tescilini iptal ettiğini açıkladı. Bu karar, kanalın mevcut marka kimliğini kullanamayacağı anlamına geliyor.

Karara göre Now TV, ya ismini değiştirmek ya da yayın faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kalacak. Kararın gerekçesinde, “mevcut markanın önceden tescilli bir marka ile karışıklığa neden olduğu” yönünde değerlendirmelere yer verildiği öğrenildi.

Kanal kapanabilir mi?

Hukuk çevreleri, bu gelişmenin Türk yayıncılık tarihinde emsal teşkil edebilecek bir karar olduğunu belirtiyor. RTÜK’ün önümüzdeki günlerde süreci değerlendirmesi ve lisans güncellemesine ilişkin bir karar vermesi bekleniyor.

Uzmanlar, Now TV’nin yayın lisansının marka ihlali nedeniyle askıya alınabileceğini, kanalın ise yeni bir isim veya logo ile yola devam etmesinin en olası senaryo olduğunu ifade ediyor.

NOW TV sessizliğini koruyor

Kararın ardından Now TV yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kanalın, TÜRKPATENT kararına karşı itiraz hakkını kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu.