Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam 400 MHz frekans için düzenlenen ihalenin asgari değerinin 2 milyar 125 milyon dolar olduğunu açıkladı. İhalede 11 farklı frekans paketi operatörlere tahsis edildi.

Bakan Uraloğlu, işletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini abonelere sunmaya başlayacağını belirtti. İhale süreci, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası’nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Teklif Süreci

İhaleye Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, TTMobil İletişim Hizmetleri AŞ (Türk Telekom) ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ katıldı. İşletmeciler teklif dosyalarını İhale Komisyonu’na teslim etti. İhale, 700 MHz ve 3,5 GHz bantlarında, her bir frekans paketi için belirlenen asgari değerler üzerinden gerçekleştirildi.

İlk olarak kapalı teklifler açıldı ve ardından açık teklif aşamasına geçildi. Açık teklifte operatörlerden sözlü teklifler alınarak nihai bedeller belirlendi. Ödemeler, ihale şartnamesine göre kazanan operatörler tarafından üç eşit taksitte yapılacak. Gecikme veya eksik ödeme durumunda ise faiz uygulanacak ve 30 gün içinde ödeme yapılmazsa yetkilendirme fesih sürecine tabi tutulacak.

Ayrıca mevcut yetkilendirmelerin 30 Nisan 2029’a kadar 5G kapsamına dahil edilebilmesi için operatörlerin yıllık brüt satışlarının yüzde 5’ini ödemesi gerekiyor. Yetkilendirme süresi ise 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak.

Kazanan Operatörler

700 MHz Frekansı A1 paketi: 429 milyon dolar – Turkcell A2 paketi: 426 milyon dolar – Vodafone A3 paketi: 425 milyon dolar – Türk Telekom

3,5 GHz Frekansı B1 paketi: 214 milyon dolar – Turkcell B2 paketi: 209 milyon dolar – Türk Telekom B3 paketi: 201 milyon dolar – Vodafone



Türkiye, 5G altyapısıyla mobil internet hızlarını ciddi ölçüde artırmayı ve özellikle uzaktan sağlık, akıllı şehirler ve endüstriyel IoT uygulamalarında yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyor.