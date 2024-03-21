EPDK, toplantısına ilişkin karar çıktı. Karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi; taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödenmeyecek. Güvence bedeli hane elektrik tüketimine göre 681 TL ile 1634 TL arasında değişiyor. Düzenleme ile söz konusu yardımın ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaştırılmasının yanı sıra hane üyesi olmayan ya da farklı isim üzerine kayıtlı elektrik aboneliğinin ve usulsüz kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor.

