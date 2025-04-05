Buna göre, mesken aboneleri için elektrik perakende satış fiyatlarında yüzde 25 oranında artış yapıldı. Zam, 1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Açıklamada, söz konusu artışın enerji üretiminde kullanılan kaynak maliyetleri ile dağıtım altyapısındaki giderlerin yükselmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Farklı Abone Gruplarına Farklı Oranlarda Zam

Sadece konut kullanıcıları değil, ticari ve sanayi sektörleri de zamdan etkilendi. Yeni tarifeye göre;

Kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, Mart Ayı İhracatında Tarihi Başarı: 23,4 Milyar Dolarla En Yüksek Beşinci Seviye Yakalandı

Sanayi abone grubu için yüzde 10,

Tarımsal faaliyetler abone grubu için ise yüzde 12,4 oranında fiyat artışı uygulanacak.

EPDK, yapılan düzenlemenin enerji arz güvenliğini sağlamak, sürdürülebilir yatırım ortamını desteklemek ve sektördeki mali dengeyi korumak adına zorunlu olduğunu vurguladı.

Yeni tarifelerle birlikte elektrik faturasına yansıyacak tutarların hane ve sektör bazında artması beklenirken, tüketicilerden enerji verimliliğine dikkat etmeleri çağrısı da yapıldı.