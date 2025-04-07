Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nin güvenliği 'Atlı Jandarma Timleri'ne emanet edildi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken timler, vatandaşlarla fotoğraf çektiriyor.ANKARA (İGFA) - Elazığ'da medeniyetler beşiği olarak bilinen tarihi Harput Mahallesi, güvenliğini 'Atlı Jandarma Timleri'ne emanet etti.

Bölgede devriye görevini sürdüren atlı jandarma timleri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Harput’u ziyaret eden vatandaşlar, güler yüzlü jandarma timleriyle fotoğraf çektirmekten büyük mutluluk duyarken bu etkileşimden hem vatandaşlar, hem de jandarma timleri keyif alıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre atlı timler, tarihi bölgedeki güvenlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.