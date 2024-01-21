Bağlama sanatçısı türkücü ve aranjör İhsan Eş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni seçim şarkısı paylaştı.

"Ulaa tam yol ileri" diye paylaşan Eş, Ekrem İmamoğlu'nun memleketi olan Trabzon'a gönderme de yaptı.

İŞTE ÇOK KONUŞULAN O ŞARKININ SÖZLERİ

İstanbul'a yakıştı, Trabzon'un evladı

Çok lafının eridir, dediklerini yaptı.

Memleketini seven maneviyatı bilen

Allah korusunun onu ana duası ile

Fatih Sultan Mehmet'ten İstanbul emanettir

Atatürk'ün izinde yürüyen bir evlattır.

100. yıllık geçtik, Yaşasın Cumhuriyet

Ne büyük tarihi var, Bu millet büyük millet

İstanbul'da hep alır İmamoğlu oyları

Başkan bize söyledi, ula tam yol ileri

Bir kerelik seçimi 2 defa kazandı

Bu kadar haksızlığa Ekrem iyi dayandı

İftiralar attılar çalışmıyor dediler

Aynı anda on metro

Acaba nerede gördüler.

18 tane saydım yeni yeni meydanlar

Allah'ım razı olsun hep gerekliydi bunlar

Yeşil yeşil alanlar, parklarda hep çocuklar

İmamoğlu'nu sever bütün İstanbulular

Unutmadı kimseyi hele öğrencileri

Yeni yurtlar yaptırdı sevindirdi gençleri

Adam gibi adamsın yolların açık olsun

Gene seçeceğiz seni İstanbul'a başkansın.