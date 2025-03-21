Savcılık, İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin ihbarlar üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporu incelemeye almış ve bu raporda diplomanın sahteliğine dair tespitlerin yer alması üzerine soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla şüpheli olarak ifadesini vermişti. Soruşturma sürecinde İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal etti.

Kontejan Artırımının Kaynağı Belirlenemedi

Raporun detaylarına göre, 1990 yılında yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi sürecinde şüpheli işlemler tespit edildi. Raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin 1990 yılında yatay geçiş kontenjanının 60 kişiyken 80 kişiye çıkarıldığı ve bu artışın hangi makam tarafından yapıldığının tespit edilemediği belirtildi.

Yanlış Kayıt ve Mevzuata Aykırı Kabul

Rapor ayrıca, bazı öğrencilerin yatay geçiş kayıtlarının gerçeğe aykırı bir şekilde yapıldığını ortaya koydu. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı öğrencilerin, öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kaydedildiği ancak bu bilginin gerçeğe uygun olmadığı vurgulandı.

Bunun yanı sıra, yatay geçiş için başvuruda bulunan öğrencilerin başarı sıralamasına göre kabul edilip edilmediğine dair herhangi bir kayda ulaşılamadı. Mevzuata göre başarısız dersi bulunan öğrencilerin yatay geçiş yapamaması gerekirken, bazı öğrencilerin transkriptlerinde F notu bulunmasına rağmen kayıtlarının yapıldığı ortaya çıktı.

Mevzuata Aykırı Kabul Edilen Yatay Geçiş Talepleri

Raporda, kontenjan sınırlamalarına uyulmadığı ve öğrenci kabul sürecinde hukuka aykırı işlemler yapıldığı da belirtildi. Yurt dışından yatay geçiş için ayrılan kontenjanın dekanlık tarafından hukuka aykırı bir şekilde artırıldığı ve başvuruların mevzuata uygun olmadan kabul edildiği kaydedildi.

Ayrıca, İngilizce İşletme programına 1990 yılında yurt dışından başvuran bazı öğrencilerin, geldikleri kurumda tüm sınavlarını başarıyla geçme şartını yerine getirmediği ancak buna rağmen kabul edildikleri belirtildi. 1987-1992 yılları arasında benzer hukuka aykırı yatay geçiş kabullerinin yapıldığı tespit edildi.

Savcılık soruşturmasının ilerleyen aşamalarında konuyla ilgili yeni adımların atılması bekleniyor.