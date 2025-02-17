İBB Başkanı İmamoğlu, yaptığı açıklamalarla "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanacak. Savcılık, İmamoğlu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediyor ve siyasi yasak konulmasını istiyor.

Bilirkişi Davasında Gazetecilere Hapis İstemi

Ayrıca, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz’un da, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanması nedeniyle cezai işlemle karşı karşıya kalacağı belirtildi. Halk TV'deki iddianamede, gazeteciler Pehlivan ve Oğuz hakkında 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ekrem İmamoğlu: "Duruşmalara Gitmeyi Düşünmüyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için yapılacak olan ön seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. 23 Mart’ta yapılacak ön seçim hakkında “Demokrasi devrimi” ifadesini kullanan İmamoğlu, adaylıkla ilgili olarak ise "Adaylar muhtemelen önümüzdeki hafta gibi netleşecek. Sonrası Allah kerim" şeklinde konuştu.

Ayrıca, İmamoğlu, kendisiyle ilgili devam eden üç ayrı davanın duruşmalarına katılmayı düşünmediğini belirtti. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan İmamoğlu, davalarla ilgili olarak, “Hiçbirine gitmeyi düşünmüyorum. Bir gereklilik yoksa avukatlarımız gereken savunmayı yapacaktır. Herhalde korktular, ayrı ayrı günler olursa on binlerce insan yığılır baş edemeyiz, o yüzden üçe bölelim diye düşündüler” ifadelerini kullandı.

Savcılık İddianamesi Mahkemeye Sunuldu

Savcılığın hazırladığı iddianame, mahkemeye sunuldu ve hem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hem de gazeteciler için istenen cezalar açıklandı. İmamoğlu'nun "kamu görevlisine hakaret" suçundan yargılanması talep edilerek 2 yıl ile 4 yıl arasında hapis cezası verilmesi istendi. Aynı zamanda siyasi yasak uygulanması da savcılığın talepleri arasında yer aldı.

Pehlivan ve Oğuz içinse, televizyon kanalındaki izinsiz yayınla ilgili yapılan suçlamalar doğrultusunda 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.