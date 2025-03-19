Operasyon çerçevesinde, aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu yaklaşık 100 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturmanın, İBB iştiraki Medya A.Ş.'deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapıldığı iddia edilen "Kent Uzlaşısı" ile ilgili olduğu belirtiliyor.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun evinin önünde 20 araçlık polis ekibinin bulunduğunu duyurdu.

Murat Ongun ise sosyal medya hesabından gözaltına alındığını belirterek, "Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu'nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, evinin önünde çok sayıda polis bulunduğunu ve büyük bir zorbalıkla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Yılmayacağız. Dimdik ayakta duracağım" dedi.

BB'ye bağlı Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Ongun, gözaltı kararına tepki göstererek, "Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, vatandaşlara İmamoğlu’na destek olma çağrısında bulunan Ongun, “Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak” dedi.

Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin!…

Bu gelişmeler, Türkiye'de muhalefete yönelik baskıların arttığı bir dönemde yaşanıyor. İmamoğlu, daha önce de çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmış ve hakkında siyasi yasak getirilmesi gündeme gelmişti.