Adana’da yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu, yaptığı konuşmada CHP’nin tarihsel misyonuna vurgu yaparak, "Tarihin en önemli kavşaklarında her zaman CHP'nin imzası vardır. Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığı güç ve ilhamla her zaman yol göstericisi olan CHP, yine tarihin önemli bir kavşağında muazzam bir görev üstleniyor" dedi.

"Ekonomi Uçurumdan Aşağı Sürüklendi"

İmamoğlu, ülkedeki ekonomik sıkıntılara değinerek, "Ekonomi, freni patlamış kamyon gibi uçurumdan aşağıya sürükleniyor. Vatandaşlarımız ayrıştırılıyor. Eğitim sistemi, sağlık sistemi, adalet sistemi paramparça. Bu durumdan çıkışın yolu ise yine CHP’dir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma karşı mücadele edeceklerini belirten İmamoğlu, "Bu yolculuğa sırtımı verebileceğim partime ve benimle her şartta mücadele edecek yol arkadaşlarıma güvenerek çıkıyorum ve asla vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

"Suriye'de Masa Kuran Ülke Olmalıyız"

Konuşmasında Suriye’de devam eden çatışmalara da değinen İmamoğlu, Türkiye’nin bölgede aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. "Zalimlik neredeyse biz ona karşıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suriye'de güçlü, demokratik, inanç ve etnik ayrım olmadan insanların birlikte yaşayabileceği bir düzenin kurulmasına öncülük edebilir. Ancak bugün Türkiye, masa kuran ülke olması gerekirken çoğu masada sandalye bulamaz hale gelmiştir. Bu endişe vericidir" dedi.

"Beni Sandıkta Yenemediler, Yine Yenemeyecekler"

İmamoğlu, siyasetteki mücadelesinin engellenmek istendiğini belirterek, "Ekrem İmamoğlu olmadan seçime girelim istiyorlar. Yoksa korkuyor musunuz? Beni suçlu ilan etmeye çalışıyorlar ama tek bir suçum var: Sandıkta yenilmemek! Sana yenilmeyeceğim!" ifadelerini kullandı.

Adana'da Büyük Buluşma

Adana’daki buluşmaya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda coşkulu anlar yaşanırken, İmamoğlu partililere birlik ve beraberlik mesajı verdi.