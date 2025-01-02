Çalık'tan Ekovitrin'in 300. Sayısına Tebrik

Geçtiğimiz Aralık ayında 300. sayısını çıkararak büyük bir başarıya imza atan Ekovitrin Dergisi, Başkan Çalık’tan da övgü aldı. Başkan Çalık, derginin başarılarını yakından takip ettiğini belirterek, Abacıoğlu ve Özata’yı tebrik etti.

Başkan Çalık’tan Proje Vurgusu

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Beylikdüzü Belediyesi’nin devam eden ve gelecekte hayata geçirilecek projeleri de gündeme geldi. Başkan Çalık, ilçede sürdürülebilirlik, modern altyapı çalışmaları ve sosyal projelerle halkın yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. “Beylikdüzü, sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin örnek ilçelerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor” diyen Çalık, çevre dostu projelerden sanat ve kültür etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Beylikdüzü: Yaşam Kalitesinin Yükseldiği İlçe

Son yıllarda yeşil alanları, modern mimarisi ve sosyal projeleriyle dikkat çeken Beylikdüzü, Başkan Çalık’ın liderliğinde hem yerel hem de ulusal çapta takdir toplayan bir ilçe haline geldi. Çalık, bu başarının ardında halkla kurulan samimi iletişim ve ekip çalışmasının olduğunu belirtti.

Olumlu Görüşmeler ve İş Birliği Mesajları

Ekovitrin Medya Grubu ile yapılan bu görüşme, hem medya hem de yerel yönetim arasındaki iletişimin güçlenmesi açısından önemli bir adım oldu. Başkan Çalık, Ekovitrin ekibini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, basının toplum üzerindeki olumlu etkilerine de dikkat çekti.

Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ve Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile gerçekleştirilen görüşmeden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Başkan Çalık’ın vizyoner projelerini dinlemekten ve Beylikdüzü’nün geleceğine dair olumlu gelişmeleri birinci elden öğrenmekten mutluluk duyduklarını belirten Abacıoğlu, “Sayın Çalık’ın halk odaklı yaklaşımı ve projelere dair paylaşımı bizi oldukça etkiledi. Bu nazik kabul için kendisine teşekkür ediyoruz,” dedi. Şeref Özata ise, Çalık’ın Beylikdüzü için hayata geçirdiği çalışmaları takdirle karşıladıklarını dile getirdi.