Çeyrek asırlık Ekovitrin dergisi Mayıs 2025 sayısı ile bu ay da okuyucularının huzurunda…

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Suriye politikaları ile uluslararası yaptırım gücü bölgede Nisan ayının ortalarından itibaren daha fazla hissediliyor. İsrail’in Gazze’deki eski saldırı ve işgalci hırsı giderek törpüleniyor. Özellikle Suriye topraklarına saldırı isteği havada it dalaşıyla kırılırken diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’i dikkate almama ve özellikle ilgisini Çin ile Rusya üzerine çevirmesi kaynaklı politikaları Siyonist katliamcı devleti kabuğuna çekilmeye zorluyor. Gazze ve Filistin için zafer yaklaşırken İsrail yönetiminin hesap verme zamanı gün sayıyor.

Ekovitrin dergisi Mayıs sayısında yine iç ferahlatan gündemlerle okuyucusunun karşısına çıkmaya çalıştı. Geçen ayki tanıtımımızda Mayıs sayısına önemli dosyalarla hazırlandığımızı belirtmiş ve “Nisan sayımızı görüşlerinize sunuyoruz” demiştik. Mayıs sayımızı değerlendirmelerinize açtık ve Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat’ı değerli görüşleriyle kapağımıza aldık.

KORUMACILIĞIN TEMEL SEBEPLERİ

Küresel ticarette korumacılığın artış nedenini ve ABD’nin ülkelere uyguladığı gümrük vergi tarifelerini; “geçmişteki global siyasi, ticari ve jeopolitik gelişmelerin itici gücü ve dünya ticaret sistemindeki paradigma değişikliği” olarak yorumlayan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ekovitrin’e verdiği röportajında söz konusu gerilimlerin ne zaman sona ereceğini tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Bolat'ın ABD ile karşılıklı ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma kararlılığını, ABD ile ticarette eylem planının güncellenmesini, ABD tarifelerinden en az etkilenecek ülkeler arasında Türkiye'nin olmasının yanında söz konusu gelişmenin Türkiye ve ABD'ye yeni fırsatlar sunacağını, 8,6 trilyon dolarlık ticaret hacmine ve 1,4 milyar nüfusa sahip 67 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesinde olan Türkiye'nin artık üretim ve tedarik üssü olarak küresel ticaretin merkezi konumuna yerleştiğini, yatırımcının bundan böyle düşük vergili ülkelere yöneleceğini, diğer taraftan Türkiye'nin en büyük ticari partneri Avrupa ile siyasi gerilimler devam etse de Türkiye'nin AB Yeşil Mutabakatı'na uyum sürecini hızla tamamlamaya devam ettiğini, gümrüklerde sağladıkları kolaylıklar sebebiyle Türkiye'nin rekabet gücünü fevkalade artırdığını ve Türkiye’nin artık büyüme gücünün daha fazla ihracata dayanacağını Ekovitrin’e anlattı. Prof. Dr. Ömer Bolat Bakanımızın bu röportajında sevindiren sözlerini Ekovitrin olarak Mayıs sayımızda kamuoyu ile paylaşmak bizim için de fevkalade mutluluk veren bir gelişme oldu.

İHRACATTA UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanımız Mustafa Gültepe de röportajında "Uzak ülkeler stratejisi ihracatta odak noktamız. Ülkemize daha fazla döviz kazandırmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz" derken ihracata yönelik yoğun çalışmalarını anlattı.

Bu çerçevede Dış ticarete bağlı olarak Progorup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam'ın "Turquality İhracatın Rotası" başlıklı yazısının da ilgi çekeceğini umuyoruz.

Türkiye sadece mal ihracatı değil, hizmet ihracatıyla da başarısını her yıl bir üste koyuyor. Özellikle turizm sektörü bu yılki gelirini 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Bu paralelde Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin'in röportajı da ilginizi çekebilir.

Hizmet ihracatında sadece turizm yok elbette. Müteahhitlik, lojistik ve eğitim sektörleri hizmet ihracatına büyük katkılar veriyor. Dolayısıyla İstanbul'da gerçekleşen muhteşem EURIE Avrasya Yüksek Öğretim Zirvesi'ni gündemimize aldık. EURAS &EURIE Kurucu ve Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın'ın başkanlığındaki zirveye 65 ülkeden 310 yükseköğretim kurumunun temsilcisi katıldı.

Yine Astaş Juki Yönetim Kurulu üyesi Turgay Aşcı'nın Türkiye'nin üretim gücüyle ilgili röportajı da okumaya değer. Sayın Turgay Aşcı, "Astaş Dünya İçin Teknoloji Üretiyor" diyor.

Dosyalarıyla ekonomi gündemini sürekli ayakta tutmaya çalışan Ekovitrin olarak yeni sayıda ücret ve maaşları enflasyon baskısından kurtaracak 4 formüllü bir öneriyi sunduk. Takipçilerimizin bu değerlendirmeyi merakla okuyacağını tahmin ediyoruz.

DOSYA, ANALİZ, YORUM, HABER, KRİTİK EKOVİTRİN’DE

Yazarlarımız gündemi yorumlamayı bu sayıda da sürdürdü… Editör’de Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata yazısında "Dünya Ticaret Savaşları Türkiye İçin Krizmi Fırsat mı?" başlığını kullanırken Sedat Yılmaz "İstikbal Türkiye'de Göremeyen Var mı?", Bilal Koçak "Avrupa Birliği'nin Orta Asya Hamlesi ve İhanet Tartışması", Prof. Dr. Tarık Oğuzlu "Trump'ın Ukrayna Hamlesi: Barış mı, Stratejik Hesap mı?", Prof. Dr. Doğan Aydal "Ozon Tabakasının İnceldiği Nasıl Anlaşılır?", İlker Altun "Ticaret Koridorlarında Türkiye", Bilgehan Engin "Tehlikeli Madde Taşımacılığında Pazar Payımızı Artırmalıyız", Simge Kaya "ADR Kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı", Tuba Saraçoğlu "Sürdürülebilir Tarım: Çiftçilerin Geleceği", Yasin Gökalp "Yasa Dışı Bahis Suçu ve Toplum Üzerindeki Etkileri" ve Tümay Mercan "İnovasyon İsteyen İnovatif Davranır" başlıklarıyla değerlendirmelerini yaptılar.

Daha fazla kritik, değerlendirme ve haberleri Ekovitrin’in Mayıs sayısında bulabilirsiniz.

Mayıs 2025 sayısında da dopdolu içeriğiyle dikkat çeken dergide; Türk iş dünyasının öncü isimleriyle yapılan röportajlar, sektör analizleri, ihracat başarıları ve güncel ekonomi değerlendirmeleri yer alıyor. Ayrıca Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminden uluslararası iş birliklerine kadar geniş bir yelpazede haberlere ulaşmak mümkün.

Dijitalleşen medya dünyasına ayak uyduran Ekovitrin, Türk Telekom E-Dergi platformunda dijital olarak okunabiliyor. Aynı zamanda D&R, Carrefour, Migros gibi seçkin satış noktalarında ve önde gelen kitabevlerinde fiziksel olarak da satışa sunuluyor.