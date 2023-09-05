KALKINMA YERELDEN BAŞLAR

Yerel yönetimlerin ülke kalkınmasında yeri oldukça önemli. Gelişmişlikte katma değere yüksek katkı verebilen ve doğal afetlere karşı yapılanan yerel yönetimler, makro ve mikro ekonominin vazgeçilmez çarkları olarak kalkınmanın birer sihirli anahtarı. Yerelden kalkınma yolunu seçmeyen hiçbir ekonomi gerçek hedefine ulaşamıyor.

Üçüncü çeyreğin son ayına girerken kalkınmada olmazsa olmaz yerel yönetimlere; Ordu Büyükşehir Belediyesi özelinde geniş bir projeksiyon yaptık. Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve aynı zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ekovitrin’e verdiği dersler dolu röportajını kapağımıza taşıdık.

DÜNYA İLE YARIŞAN ŞEHİR: ORDU

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler röportajında, Ordu’yu klâsik belediyeciliğin yanında düşünen, üreten ve yarışan bir şehir haline getirdiklerini, şehirde tarım, turizm, deniz, enerji kaynakları ve potansiyeliyle dünya ile yarışan yatırım merkezli bir anlayışı tesis ettiklerini söylüyor. Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ordu’da dört mevsim kalan, başkasına muhtaç olmayan, işsizliği ve ekonomik kalkınmayı başaran, özgüveni yüksek, mutlu ve doğduğu yerde doyan, iş için gurbete çıkıp gurbet türküleri söylemek zorunda olmayan bir halk yaşıyor” diyor.

İşte kalkınmanın yerelden başladığını gösteren şahane bir belediyecilik anlayışı… Zaten Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in gerçekleştirdiği hizmetler bizlere belediyeciliğin sadece “3Ç” denilen çöp, çukur ve çamurdan ibaret olmadığını gösteriyor. Özetle yerel yönetim seçimlerine 6,5 ay kala Ordu Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin diğer belediyeler için gösterge niteliğinde olacağını söylemek istiyoruz.

TÜRK, ÖĞÜN, ÇALIŞ, GÜVEN

Ekonominin ve sosyal barışın temelinde “ülkeye güven” güçlü esaslardan biridir. Ancak güvenin oluşması için öncelikli yapılması gerekenler var. Atatürk’ün “Türk, öğün, çalış, güven” sözü güvenin tesisi için bir formül. Öğünden maksat; “düşüneceğiz, tasarlayacağız, akıl yürüteceğiz…” Ardından teoriyi pratiğe dökeceğiz ve çalışacağız, üreteceğiz. Sonrası ise güven… Açıkçası; 3 sihirli kelime “öğün, çalış ve güven”in kalkınmanın vazgeçilmez argümanları olduğu ortaya çıkıyor.

Türkiye’mizin ekonomi, terör, doğal afetler ve yapısal reformlar odaklı dört büyük sorunu var. Ekonomide de dört büyük mesele Demokles’in kılıcı gibi başımızın üzerinde… Enflasyon, sağlıksız büyüme, gelir dağılımı ve cari açık yıllardır başımızın belası. Aslında beka olgusunu bu saydığımız 4+4 formülü üzerine kurabiliriz. Çünkü bu 8 sorun aslında ülkenin iç içe geçmiş çetrefili meseleleri.

KENTSEL DÖNÜŞÜM 5 YILDA BİTECEK

Kalkınmanın temelini yerel yönetimler olarak izah ederken deprem kuşağında bulunan ülkemizin aynı zamanda sağlıksız binalarını en kısa zamanda sağlamlaştırma gibi fevkalade öncelikli bir görevi bulunuyor. Bilhassa İstanbul depremi ekonomi, siyaset, sosyal, psikolojik tüm ülkeyi endişelendiren en hassas noktamız.

Ekim sayımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile yaptığımız röportajı büyük bir müjde kabul ederek yayımladık. Bakanımız Özhaseki’nin İstanbul depremi korkusunu hafifleteceğini umduğumuz röportajındaki sözleriyle rahatladık.

Bakan Mehmet Özhaseki şöyle diyor:

“Depremi birilerinin insafına ve keyfine bırakılamayacak kadar önemli ve depremle mücadeleyi bir beka meselesi olarak görüyoruz. Bu bizim geleceğimiz. İstanbul’da acil dönüşmesi gereken 600 bin konut olmak üzere 1,5 milyon bağımsız bölümü 5 yılda dönüştürüp kenti dirençli hale getireceğiz. İnşallah 8-9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı şehirler inşa edeceğiz.”

YÜKSEK ÖĞRETİMDE TERCİH ŞAMPİYONU

Üniversiteyi kazananların yaptıkları tercihler de aya damgasını vuran gündemler arasında oldu. Ekovitrin de en yüksek tercih sayısıyla zirveye oturan İstanbul Aydın Üniversitesi’ni (İAÜ) sayfalarına aldı ve Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın konuyla ilgili görüşlerine başvururken İAÜ’yü tüm birimleriyle tanıtmaya çalıştı.

Dergide e-ticaret, perakende, finans gibi öne çıkan sektörlerden tarımı ve inşaatı da mercek altına aldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarım raporunu okuyucularına aktaran Ekovitrin, inşaat raporuyla da bu yıl için ikinci yarı yılın zor geçeceğine dair öngörülerini paylaştı.

LOJİSTİKTE GÜÇLÜ VE SAĞLAM AĞ

Lojistik sektöründe İpek Yolu Orta Koridor’un son durumunu ele aldık ve dış ticaretin büyümesi için Çin’e hatta Uzak Asya’ya kadar uzanabilecek yolun verimli, katma değerli ve istikrarlı bir hale getirilmesi gereğine vurgu yaptık.

Bununla kalmadık, her ay lojistikte bir konuyu işlerken Eylül için parsiyel ve kombine taşımacılığı firma ve yazarlar nezdinde ele aldık. Özellikle parsiyel taşımacılıkta Türkiye’nin sağlam lojistik ağı ve stratejik konumu vesilesiyle her geçen gün rekabette gücüne güç kattığını ifade ettik.

YILIN EN İYİ FİNANS KURUMU

Ekonomiye dair birçok konuyu analiz ederken Genel Müdür Osman Arslan yönetimindeki Halkbank’ın uluslar arası alanda üst üste üçüncü kez ‘Yılın En İyi Finans Kurumu’ seçilmesi hem kamu bankacılığı hem de sektör açısından mutluluk vericiydi. Ayrıca Merkez Bankası’nın (TCMB) Ortodoks zeminde politikalarını genişletmesi ve piyasaların bu modele yönelik tepkileri de dikkat çekici oldu.

Borsa İstanbul’da firmaların halka arzları ve çalınan işlem gongları, kentsel dönüşüme hızla giren belediyeler, firmalar, İstanbul’un su sorunu, emeklilerin maaş talepleri, tarımda üreticinin serzenişleri, yeşil dönüşüm ve yeşil dönüşüme dair finans çalışmaları, Çalık ve Tosyalı holdingler başta şirketlerin yurtdışı müteahhitlik ve enerji hizmetleri, aldıkları ödüller, Avrupa ve ABD’deki resesyon ve enflasyon riski ve Afrika’da Türkiye’nin yatırımlarıyla gönülleri fethetmesi dergimizde işlenen konulardan bazıları.

YAZARLARDAN YÜKSEK KATKI

Elbette yazarlarımızın da sektörel ve alanına yönelik yayınımıza verdiği katkılar oldukça yüksek. Sayfa sırasına göre; Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata’nın Editör’de “Büyüme, Faiz ve Enflasyon” başlıklı yazısı, Dr. Şaban Onur Viga’nın “Sürdürülebilir Ekonomi İçin Yeşil Finans”, Sedat Yılmaz’ın “Türk Ekonomisinin Dört Büyük Sorunu”, Eda Karadağ’ın “Piyasalar Sonbahara Hazır mı?”, Asım Suyabatmaz’ın “Fındık Verimliliği Projesi FINVER”, Av. Ahmet Burak Yalçın’ın “İki Haklı İhtarla Tahliye Davası”, Bilal Koçak’ın “Erdoğan’ın BRICS Açılımı”, Dr. Musa Karademir’in “Doğu-Batı Ekseninde Türkiye-AB İlişkileri”, Tuba Saraçoğlu’nun “Turquality ile Geçmişten Günümüze”, Tümay Mercan’ın “Aile Şirketleri Yönetiminde Cam Tavan”, Ayşem Ulusoy’un “Parsiyel Taşımacılık Fiyat ve Zaman Dostu” ve Gizem Geçgil’in “Taşımacılığın Komple ve Parsiyel Hâli” başlıklı yazıları ufuk ve zihinleri açan noktalara temas etti.

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