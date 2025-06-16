Döviz ve Kıymetli Maden İşlemlerine Yeni Yetkiler ve Yaptırımlar

Teklif kapsamında döviz, kıymetli madenler ve bunlardan mamul eşyaların ithalat ve ihracatına ilişkin düzenlemelerde karar yetkisi Cumhurbaşkanı’na veriliyor. Bu alanda izinsiz faaliyetler idari para cezalarıyla cezalandırılacak. Yetkisiz şekilde işlem yapan kişi veya işletmelere 50 bin TL ile 250 bin TL arasında değişen para cezaları uygulanabilecek. Ayrıca bu işletmelerin faaliyetleri geçici ya da kalıcı olarak durdurulabilecek.

İzin Ücretlerinde Yeni Dönem

Döviz alım-satımı ve kıymetli maden rafinajı gibi faaliyetler için alınan izin ücret tarifeleri yeniden şekillendirilecek. Akraba arasında yapılan pay devirleri ile mahkeme kararları doğrultusundaki işlemlerden ise ücret alınmayacak.

Vergi Denetçilerine Ek Ödeme

Vergi denetimi görevini üstlenen taşra teşkilatlarında çalışan Gelir İdaresi personelinin saatlik fazla mesai ücreti artırılıyor. Aynı zamanda aylık mesai sınırı da yükseltilerek personelin ek çalışmaları destekleniyor.

KDV ve ÖTV Alanında Önemli Güncellemeler

Teklife göre, mazbut vakıflara ait taşınmazların satışı KDV'den muaf tutulacak. Ayrıca ithal edilen bazı mallar için istenen ÖTV teminatları, KDV matrahına dahil edilecek. Böylece ithalat işlemlerinde vergi tahsilatında daha şeffaf ve etkili bir yapı hedefleniyor.

Serbest Bölge ve OSB'lere Vergi Avantajı

Serbest bölgelerde üretim yapan firmaların bölge içi satışları kurumlar vergisinden istisna tutulacak. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ise vergi muafiyetinden faydalanacak; ancak bu muafiyet, banka ve sigorta işlemleri vergisini (BSMV) kapsam dışı bırakacak.

Kamu Yöneticilerine Affedici Düzenleme

31 Mayıs 2025 tarihine kadar kamu personeline usule aykırı şekilde koruyucu giyim yardımı yapan yöneticilere yönelik idari ve mali yaptırımlar uygulanmayacak. Bu düzenleme, kamu yönetiminde geçmiş uygulamalara dönük bir af niteliği taşıyor.