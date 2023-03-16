Bakkallarda modernleşme devri, sayıları 2400’ü aştı

Perakende sektöründe esnafı destekleyip güçlendiren iş modeliyle öne çıkan Seç Market, Tekirdağ’da potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldi. Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, toplantıda geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle buluşturan Seç Market iş modelini, esnafa ve yerel ekonomiye sağladıkları katkıyı anlatarak, bu model ile Seç Market’in mağaza sayısının 2400’ü aştığını belirtti.

Perakende sektöründe esnafı rekabette güçlendiren iş modeliyle öne çıkan Seç Market, Tekirdağ’da halihazırda kendi işletmesi olan veya bu alanda yatırım yapmak isteyen potansiyel iş ortaklarıyla buluştu. Toplantıya katılan Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, katılımcıların sorularını yanıtlayarak Seç Market’in bugün Türkiye genelinde 2 bin 400’ü aşan mağaza sayısıyla sektöre kattığı değerle ilgili bilgi verdi. Sekmen, tüm Türkiye’de olduğu gibi Tekirdağ’da da küçük esnafı rekabette güçlendirirken yerel ekonomiye de katkı verme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

Seç Market iş modeli tüm paydaşlarına avantaj sağlıyor

Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getiren Seç Market, esnafa ve müşterilerine sağladığı avantajlarla Türkiye genelindeki mağaza sayısını hızla artırırken ülke ekonomisine de katkı sunuyor. Mağaza sahipleri ve çalışanlarıyla birlikte 5 bin kişiyi aşan bir ekosisteme sahip olan Seç Market’in iş ortakları arasında yüzde 10’u aşan oranda kadın girişimci de bulunuyor. Çoğunluğu aile işletmesi olan Seç Marketlerde önemli sayıda kadın da ailesiyle beraber çalışıyor veya istihdam ediliyor. Bu yönüyle Seç Market, kadın girişimciliği ve istihdamına da destek veriyor.

Seç Market iş modelinde, Seç iş ortakları kendi işinin sahibi olmaya ve “mahalleden biri” kalmaya devam ediyor. Bayi sahipleri aynı zamanda kurumsal bir yapının parçası oluyor; mağazalarını modern bir görünüme ve işleyişe kavuşturuyorlar. İş ortakları Seç Market’in tedarik gücü sayesinde ürünlerini uygun fiyatlarla, hızlı ve kolay bir şekilde temin ederek sektördeki rekabette önemli bir avantaj elde ediyor. İsterlerse raflarında bulundukları bölgenin yöresel ürünlerine de yer vererek yerel üreticilerin de ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunuyorlar. Kurumsal ve güvenilir bir kimlik, modern görünüm ve uygun fiyatlar müşteri memnuniyetinin de artmasını sağlıyor. İş birliği çerçevesinde, Seç Market’e dönüşen esnafa mağaza içi yerleşim ve raf dizilimi, dijital altyapı, sosyal medya iletişimi gibi alanlarda destek veriliyor; operasyon ve finans yönetimi gibi konularda danışmanlık hizmetleri veriliyor.

Esnafla beraber yürüyorlar

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem bölgesine her türlü maddi manevi desteği sağladıklarını ifade den Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen yaptığı açıklamada, “Öncelikle Seç Market Modeli neden doğdu, neden ihtiyaç duyuldu. Ülkemizi yaklaşık 20 yılı aşkın geçen sürede perakende sektörü çok hızlı bir dönüşüm içerisinde. Modern perakende, zincir mağazalar inanılmaz derecede büyüyorlar. Bende 1987 yılından beridir bu sektörün içerisindeyim. 1999 yılından beridir de perakende sektöründe profesyonel olarak görev yapıyorum. Dolayısıyla bu gelişimi çok yakından izledim. Bu yıllara baktığımızda Türkiye’de çok farklı bir perakende ekosistemi var. 2000’li yılların başında geleneksel mahalle bakkallarının, esnafların, büfelerin perakende sektörünün büyük kısmını kapladığı bir zamandı. Geldiğimiz noktada modern perakende şirketleri, yerli ve yabancı zincir mağazalar o kadar çoğaldılar ki neredeyse pazarı yarı yarıya paylaşır duruma geldiler. Bu ülke ekonomisi açısında aslında çok olumlu bir durum. Çünkü istihdam, ekonomin gelişmesi gibi açılardan baktığımızda çok olumlu bir durum. Madalyonun diğer tarafından baktığımızda ise esnaflar için ise zorlukları beraberinde getirdi. Bu zorluklar her geçen gün devam ediyor. İşte tamda bu noktada Seç Market Modeli, esnaflarımıza bir destek, esnaflarımızın daha güçlü olmasını sağlayacak bir iş modeli geliştirdik. Bu pazarda Seç Market Modeliyle, esnaflarımızla beraber yürüyerek, iş modeli avantajlarını onlara sunarak bu rekabette güçlü bir hale gelmeyi hedefliyoruz” dedi.

Sayıları 2400’ü geçti

Sekmen açıklamasının devamında, “Şuanda 2400’lü sayıların üzerinde ülkemizin 81 ilinde Seç Market Bağımsız bayileriyle yola devam ediyoruz ve de bunu sürdüreceğiz. Seç Modeli nasıl çalışıyor. Öncelikle esnafımızın Seç Market olmayı istemesi lazım. Biz öncelikle modelimizi anlatıyoruz. Ondan sonra dönüşüm başlıyor. Biz aslında bu model ile geleneksel esnafı modern bir perakendeci esnafa dönüştürüyoruz. Örneğin kurumsal kimliğe sahip bir mağazasının olması, dijital bir altyapı ile siparişlerini vermesi, operasyonu yönetmesi ödemeleri takip etmesi müşterilerine kaliteli ürünleri iyi fiyatlarla sunabilmesi. Bu modelin önemli özelliği de kazan kazan modeli olması. Dönüşüm dış cepheden başlıyor. Tabelanın değişimi, mağazaya sağladığımız ekip desteği ile mağazaya yerleşim yenileniyor. Dijital altyapı sağlanıyor. Biz Yıldız Holding’in perakende şirketleri olan bizim toptan ve Şok Marketlerin ürün portföyü ve satın alma gücünü bütün esnaflarımız açmış oluyoruz. Yani bir esnafımıza daha önce aldıkları ürünleri çok daha uygun fiyata, daha önce alamadıkları ki buradan 5 binin üzerinde ürün portföyü sunuyoruz kendilerinin seçebilecekleri alma şansına ulaşıyorlar. Bu 5 binin içerisinde ulusal markaların olduğu kadar bizim özel markalı ürün dediğimiz markaları bize ait ulusal markalarla kalite olarak aynı seviyede fiyat olarak ise daha uygun ürünleri alma şansına erişecek. Geleneksel esnafın bu ürünleri alıp satması kolay bir şey değil zaten tedarikini de kolay kolay yapamaz” diye konuştu.