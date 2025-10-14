30 milyon TL’lik yatırımla tamamlanacak tesis, Çambaşı Yaylası ve çevresindeki yerleşim yerlerinin içme suyu sorununu çözüme kavuşturacak.

Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen tesiste çalışmalar hızla ilerliyor. Başkan Hilmi Güler, OSKİ Genel Müdürü Murat Us ve beraberindeki yetkililer, tesisi yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Tamamlandığında saniyede 40 litre suyun arıtılabileceği tesis, modern altyapı ve üstyapı teknolojileriyle dünya standartlarında hizmet verecek. Tesiste kurulacak merkezi SCADA sistemi sayesinde suyun kalitesi uzaktan takip edilebilecek, bulanık veriler anlık olarak ölçülecek. Ayrıca otomatik kimyasal dozajlama sistemiyle suyun arıtımı etkin bir şekilde sağlanacak.

Bölgede uzun yıllardır süren içme suyu sorununu ortadan kaldırması beklenen tesis, hem çevreye duyarlı hem de yüksek teknolojiye sahip yapısıyla bölge halkının yaşam kalitesini artıracak.