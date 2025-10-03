Buna göre, Ekim ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek maksimum artış yüzde 38,36 olarak hesaplandı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre Eylül ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23, yıllık ise yüzde 33,29 olarak kaydedilmişti.

Kira Hesaplaması Örneği

Örneğin, kirası 30.000 TL olan bir konut için Ekim ayında uygulanacak artış 11.508 TL olacak. Bu durumda zamlı kira tutarı 41.508 TL’ye ulaşacak.

Ekonomistler, kira artış oranının enflasyon verileriyle paralel şekilde belirlenmesinin hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir rehber olduğunu vurguluyor.