“Market Raflarında Değil, Sadece Toplu Tüketime Sunuluyor”

Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, listede yer alan ürünün marketlerde satılmadığına dikkat çekildi. Firma, söz konusu eritme peynirinin yalnızca ev dışı tüketim noktalarına yönelik, ambalajsız ve dökme olarak üretildiğini vurguladı. Ayrıca, bu ürünün herhangi bir perakende zincirinde – özellikle kamuoyunda sıkça gündeme gelen üç harfli marketlerde – satıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

“Tüketici Güveni Önceliğimiz”

Ekici Peynir açıklamasında tüketici sağlığını ve güvenini her zaman ön planda tuttuklarını ifade ederken, listeye giren ürünün perakende tüketiciye ulaşmadığını yineledi. Şirket yetkilileri, gerekli düzeltmelerin yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını ve konunun hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

Bakanlık Hileli Gıdaları İfşa Etmeye Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, güvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden düzenli olarak güncellediği "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine nisan ayında da onlarca yeni ürünü ekledi. 28 Nisan tarihli güncellemede; peynirden kıymaya, zeytinyağından bal ve sucuk ürünlerine kadar birçok farklı kategoride hile yapıldığı tespit edilen ürünler tek tek kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakanlık, taklit ve tağşiş uygulamalarının önüne geçmek ve tüketiciyi bilinçlendirmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.