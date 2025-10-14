Akaryakıt gruplarında son dönemde yaşanan artışların ardından gözler, “Benzin ve motorin litre fiyatı bugün ne kadar oldu?” sorusuna çevrildi. İşte 14 Ekim 2025 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul’da fiyatlar

Avrupa Yakası: Benzin: 52,15 TL Motorin: 53,23 TL LPG: 27,71 TL

Anadolu Yakası: Benzin: 51,98 TL Motorin: 53,09 TL LPG: 27,08 TL



Ankara’da fiyatlar

Benzin: 52,99 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir’de fiyatlar

Benzin: 53,32 TL

Motorin: 54,57 TL

LPG: 27,53 TL

Küresel etkenler belirleyici oluyor

Son haftalarda Brent petrolün varil fiyatında yaşanan dalgalanmalar, küresel enerji piyasalarındaki yönü belirlerken, döviz kurundaki artış eğilimi iç piyasada akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatlarının seyri ve olası vergi güncellemelerinin önümüzdeki günlerde de pompa fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini belirtiyor.