YKS için deneme sınavı uyarısı: "Sonuçlara değil yanlışlara odaklanın"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık ve başvuru dönemi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konusunda önemli tavsiyelerde bulunan Altınbaş Üniversitesi Ortaöğretime Destek Birimi Yönetmeni Seda Kahraman, aday öğrenciler için ölçme ve deneme sınavlarına dikkat çekti. Çok sayıda deneme sınavına girilen bu süreç için Kahraman, “Sonuçlara odaklanmadan yanlışları geri bildirim olarak değerlendirin” dedi.

Tüm öğrencilerin üniversite hayaline kavuşması için atlatması gereken YKS için başvurular sonrası heyecanlar daha da arttı. Son hazırlıkların ve çalışmaların hızla devam ettiği süreç ile ilgili Altınbaş Üniversitesi Ortaöğretime Destek Birimi Yönetmeni Seda Kahraman da önerilerde bulundu.

"Sonuçlara odaklanmadan yanlışları geri bildirim olarak değerlendirin"

Verdiği tavsiyeler içinde deneme sınavlarına dikkat çeken Seda Kahraman, “Bu süreçte deneme sınavı eksiklerimizi görebilmek için çok önemli. O yüzden deneme sınavlarından aldığınız sonuçlara odaklanmaktan daha çok yanlışları geri bildirim olarak değerlendirmelisiniz. Günlük, haftalık ve aylık programlar hazırlayarak konu eksiklerinizi tamamlayın. Uyamayacağınız kadar katı bir ders çalışma programı yapmaktan kaçının. Zira ders programlarına uyamadığınızda motivasyon düşebilir. Bu şekilde çalışma isteği de kaybolacaktır” dedi.

"Çözeceğiniz denemelerin iptal edilen 2. dönem konularını kapsamadığına emin olun"

Seda Kahraman, 2023 YKS için 12. sınıf, 2. Dönem konularının ülkece yaşadığımız deprem felaketinden sonra sınav içeriğinden çıkarıldığına dikkat çekerek, “Zaman ve efor kaybına neden olmaması için aday öğrencilerimiz, çözecekleri denemeler ve soru bankalarında sınav içeriğinden kaldırılan konulara dikkat etmeli” diye konuştu.

Başvuru sürecinde bunlara dikkat edin!

Kahraman, ayrıca 8 Mart 2023 tarihinde başlayan YKS başvurularının 23 Mart 2023 Perşembe günü sona erdiğini hatırlatarak, başvuru süreci için de aday öğrencilere önemli uyarılarda bulundu. Kahraman, adayların başvurularını ÖSYM aday işlemleri sayfasından ve ÖSYM mobil uygulamasından gerçekleştirebileceklerini söyleyerek, “ÖSYM’nin duyurular kısmında yayınladığı ‘Sıkça Sorulan Sorular’ başlıklı metninin de okunması adayalar için faydalı olacaktır” dedi.

"Mutlaka kontrol edin"

Kahraman ayrıca aday öğrencilerin internet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra 24 Mart 2023 Cuma gününe kadar ilgili bankalar üzerinden sınav ücretlerini yatırmaları gerektiğinin altını çizdi. Son olarak Kahraman, olası aksilikleri önlemek için adayların, sınav gününe kadar son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğrafının yer aldığı yeni kimliklerini de çıkartmalarını tavsiye ederek sözlerini sonlandırdı.