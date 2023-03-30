Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyor

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Alınan karara göre; isteyen öğrenciler yüz yüze eğitime katılacak, üniversitelerde devam zorunluluğu aranmayacak.