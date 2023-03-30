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Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyor

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Alınan karara göre; isteyen öğrenciler yüz yüze eğitime katılacak, üniversitelerde devam zorunluluğu aranmayacak.

Eğitim 30.03.2023, 16:48
Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyor

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Alınan karara göre; isteyen öğrenciler yüz yüze eğitime katılacak, üniversitelerde devam zorunluluğu aranmayacak.

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