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Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyor
YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Alınan karara göre; isteyen öğrenciler yüz yüze eğitime katılacak, üniversitelerde devam zorunluluğu aranmayacak.
Eğitim 30.03.2023, 16:48
YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Alınan karara göre; isteyen öğrenciler yüz yüze eğitime katılacak, üniversitelerde devam zorunluluğu aranmayacak.