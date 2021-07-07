Üniversitelerde E-Devlet üzerinden ’belge doğrulama hizmeti’ başladı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama uygulaması ile belgelerin doğruluğu hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol edilebilecek. Belge doğrulama sayfasına E-Devlet üzerindeki ilgili kısımdan, belgelerin alt kısmındaki ’Belge Takip Adresi’ linki üzerinden ve belgelerin sağ alt kısmında yer alan karekod kullanılarak ulaşılabilecek.

E-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler arasında ’Öğrenci Danışman Bilgileri’, ’Öğrenci Not Ortalaması Sorgulama’, ’Sınav Sonucu Sorgulama’ ve ’Üniversite Akademik Takvimi’ gibi hizmetler yer alırken, ’Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama’ ile E-Devlet üzerinden verilen hizmetlere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Türkiye’nin en çok tercih edilen EBYS sistemlerinden biri olan ve ülkemizdeki her iki üniversiteden biri tarafından kullanılan enVision ile E-Devlet entegrasyonu sağlayan üniversitelerin ülke genelindeki sayısı toplamda 90’ı buldu. enVision adına açıklama yapan Genel Müdür Salih Kanlı, “Üniversitelerimiz dijital dönüşüme en hızlı ayak uyduran kurumların başında geliyor. Bizimle çalışan üniversitelerin birçoğu EBYS & e-Devlet entegrasyonunu tamamladılar ve toplamda 90 üniversitede bu çalışmayı gerçekleştirdik. Ayrıca, bu sayının her geçen gün arttığını gözlemliyoruz ve kısa sürede tüm üniversitelerimizin bu önemli entegrasyonu tamamlayacağına inanıyoruz.”

Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumlarından olan Ege Üniversitesi de söz konusu entegrasyonu sağlayan üniversitelerden biri oldu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Üniversitemizde kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinde oluşturulan e-imzalı evrakların elektronik ortamda doğrulaması artık e-Devlet entegrasyonu ile bu mecra üzerinden daha güvenli olarak sağlanacak. Evrak doğrulama güvenlik açısından oldukça önemli bir konu. Hazırlanan belgenin gerçekliği artık e-Devlet üzerinden daha güvenli bir şekilde sorgulanıyor” dedi.