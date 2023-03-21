Üniversite öğrencilerine rotasyonlu staj fırsatı

Türkiye Bilişim Vakfı platformu Başlangıç Noktası koordinasyonuyla “Ezber Bozan Deneyim” projesinde bir araya gelen Akbank, Eczacıbaşı Topluluğu ve Fazla, 27 üniversite öğrencisine veri bilimi, dijital pazarlama/e-ticaret ve yazılım alanlarında rotasyonlu staj fırsatı sunuyor. Üniversitelerin 3. sınıf öğrencilerine açık olan programa son başvuru tarihi 11 Nisan.

Farklı ağlarda bulunan gençleri ve şirketleri bir araya getiren ve sürdürülebilir bir gezegen için teknoloji kullanımını teşvik eden Türkiye Bilişim Vakfı platformu Başlangıç Noktası, yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Akbank, Eczacıbaşı Topluluğu ve Fazla iş birliği ile “Ezber Bozan Deneyim” adı verilen rotasyonlu staj programını başlatıyor. Programda, üniversite öğrencilerinin mezuniyet öncesi kariyer yolculuklarına ilk adımı atarak, staj deneyimi kazanmaları hedefleniyor.

3 büyük şirketi bir araya getiren proje, başvuranlar arasından seçilecek 27 üçüncü sınıf üniversite öğrencisini ağırlayacak. Gençlerin; veri bilimi, dijital pazarlama/e-ticaret ve yazılım alanlarından birini seçmesi bekleniyor. Projeye dahil olan katılımcılar, kendi tercihleri ile uzaktan veya fiziksel olarak deneyim yolculuğuna çıkarak farklı eğitimlerde edindikleri bilgileri 3 farklı firmada pratiğe dönüştürme şansı yakalıyor. Bu fark oluşturan programla üniversiteli gençler, mezuniyet öncesi kariyerlerine Başlangıç Noktası eşliğinde güçlü bir adım atıyor.

Yapılan açıklamaya göre, her firmada 3 ay staj yaparak toplam 9 ay sürecek Ezber Bozan Deneyim için başvuru süreci 11 Nisan tarihine dek sürecek. İşe alım odaklı projenin adaylarını, yetkinliklerini ölçmelerine katkı sağlayacak test ve envanterlerin yanı sıra eğitimler ve jüri mülakatlarından oluşan bir süreç bekliyor. Başvurular sosyal girişim olan Microfon platformu üzerinden alınacak. Program sürecinden önce sunulacak olan eğitimlere ise Enocta platformu, uzman kişiler tarafından verilen çevrimiçi video eğitim içerikleri ile destek olacak.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Gençlerin kendi yetkinlik nişini bulması farklı sektörleri deneyimlemesinden geçiyor. Bu olanağı tanıyan projeye katılanların kariyer yolculuğunda daha bilinçli ilerleyeceğini düşünüyorum” dedi.

Gençlere verdikleri desteğe dikkat çeken Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, “Banka olarak, gençlerin kariyer yolculuklarındaki ilk adımları desteklemenin önemine inanıyoruz. Ezber Bozan Deneyim ile de hızla değişen dünya dinamikleri ve ihtiyaçları karşısında gençlerin adaptasyon yetkinliklerini geliştirmelerinde rol almayı hedefliyoruz. 9 aylık süre boyunca alanında lider 3 şirkette, farklı sektörleri deneyimleyecek olan gençler; bu sektörlere özgü dinamikler, pratikler ve perspektiflerle zenginleşecekleri bir deneyim yaşayacaklar. Ezber Bozan Deneyim’in uzun soluklu ve Türkiye’nin geleceğine hizmet eden bir girişim olacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Fazla Kurucu Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı şöyle konuştu: “Dünya adına etki odaklı sürdürülebilir iş modelleri kurma ve gençlere örnek olma misyonu ile çıktığımız yolculukta, dünya için gençlerle bir araya geliyoruz. Ezber Bozan Deneyim Projesi ile çevresel, sosyal ve ekonomik perspektiflerden sürdürülebilir ve adil sistemler kurmak adına veri bilimi, dijital pazarlama ve yazılım alanlarına dair uzmanlığımızı gençlerle paylaşacağız; sosyal etki ekosistemine ve girişimcilik dünyasına adım atan gençlere yol arkadaşlığı ve rehberlik edeceğiz. Fikirleri gerçeğe dönüştürmek konusunda tutku sahibi olan, konfor alanı tanımayan ve mevcut düzene meydan okumaktan keyif alan tüm gençleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.”