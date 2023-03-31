Siirt’te depreme karşı okullarda önceden alınan tedbirler olası bir yıkımı önledi

Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, 3 yıllık bir süre içinde il ve ilçelerdeki okullarda depreme karşı yapılan genel taramalarda okulların depreme dayanıklı olup olmadığı tespit edilip, gerekli çalışmaların yapılmasıyla tüm tedbirleri zamanında aldıklarını söyledi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından kayıplara neden olan depremin etkileri ve daha sonra meydana gelebilecek afet riskleri ve tedbirlerine yönelik gerekli çalışmalar, Siirt Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapıldı. Bu çerçevede, il ve ilçelerde okullarda depreme dayanıklılık taraması değerlendirmeleri yapıldı. İl ve ilçelerdeki okulların depreme dayanaklı olduğu tespit edildiğini ifade eden Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğrencilerin daha sağlıklı daha güvenli daha huzurlu deprem noktasında veya diğer riskler noktasında sıfır risk diye tabir ettikleri binalarda eğitim görmeleri için Bakanlık ve Müdürlük olarak ciddi bir çaba içerisinde olduklarını dile getirdi. Edip, “2020 yılından itibaren Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimizin genelinde başlatmış olduğumuz bir proje vardı. Özellikle depreme dayanaksız okullarımıza ve miadını veya ekonomik ömrünü doldurmuş okullarımızın tamamını bir teste tabi tuttuk. İl genelinde yaptığımız çalışmalar neticesinde yaklaşık 40’ın üzerinde okulumuzun analizini yaptırmıştık. Bu analizler sonucunda bazı okullarımıza yıkım kararı bazı okullarımıza güçlendirme kararı almıştık. Bu üç yıllık süre içerisinde çok ciddi bir mesafe katettik. Bu hafta itibarıyla 45’inci okulumuzun ihalesini yaptık il ve ilçelerde. Bunların içerisinde sadece okullar yok. Okullar, pansiyonlarımız, köy okullarımız ve spor salonlarımız gibi birçok binamız mevcut. Bunun ağırlığını daha çok ekonomik ömrünü tamamlamış okullar veya analizlerde sıkıntılı veya sorunlu gördüğümüz okulların öncelikle dönüşümünü yaptık. Daha sonra da ihtiyaç duyulan diğer okullarımızın yerleşim yeri olan okullarımıza da tekrardan büyütüp kapasitelerini artırarak ek derslik veya buna benzer birçok çalışma yaptık. Bir yıl gibi kısa bir süre içeresinde bunların tamamını bitirmiş olacağız. Öğrencilerimizin daha sağlıklı daha güvenli daha huzurlu, en azından deprem noktasında veya diğer riskler noktasında sıfır risk diye tabir ettiğimiz binalarımıza eğitim görmeleri için Bakanlık ve Müdürlük olarak ciddi bir çaba içerisindeyiz" dedi.

"En ufak risk gördüğümüz zaman öğrencilerimizin eğitim görmelerine müsaade etmiyoruz"

Depremden kaynaklanan herhangi bir hasarlı binalarının olmadığını belirten Edip, "Daha önce de eskiyen bir iki tane binamız vardı, bir pansiyon, bir de okulumuz. Bunları da biz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından analizlerini yaptık. Depremden dolayı değil ama çok eskidiği için ve buna benzer bazı sıkıntılar gördüğümüz için bunları tahliye ettik. Yan okullarda öğrencilerimiz eğitimlerine devam ediyorlar. En ufak bir risk gördüğümüz binalarımızda öğrencilerimizin eğitim görmelerine müsaade etmiyoruz. Şu anda il genelinde böyle bir sıkıntımız bulunmamaktadır" diye konuştu.