Samsun’da bazı okullarda eğitime 1 gün ara

Samsun’da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Havza ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, resmi özel eğitim sınıflarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 14 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca şehir merkezine resmi taşıma ile gelen tüm kademelerdeki öğrenciler 14 Mart günü izinli sayılacaktır. Kavak ilçesinde Emirli İlk-Ortaokulu, Çakallı İlk-Ortaokulu, Mahmutbeyli İlkokulu ve Akbelen Ortaokulumuzun tamamı ve 19 Mayıs İlk-Ortaokulumuzun taşımalı öğrencileri tatil edilmiştir. Taşımalı öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Ladik ilçe geneli tüm okullarda 14 Mart Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.