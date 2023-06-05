Samsun’da 5 ilçede eğitime sağanak engeli

Samsun’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Eğitime bu sabah itibarıyla bir gün ara verilen Ladik ilçesine ek olarak yağışların gün boyu artarak devam edeceği bilgisi alındığından; Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmiş olup süreç takip edilmektedir” denildi.