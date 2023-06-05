Samsun’da 5 ilçede eğitime sağanak engeli
SAMSUN’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE 5 İLÇEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ.
Eğitim 05.06.2023, 09:58
Samsun’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Eğitime bu sabah itibarıyla bir gün ara verilen Ladik ilçesine ek olarak yağışların gün boyu artarak devam edeceği bilgisi alındığından; Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmiş olup süreç takip edilmektedir” denildi.