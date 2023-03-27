Reyhanlı'da ilk ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Deprem felaketinin ardından Bugün Reyhanlı'da okullarda ilk ders zili çaldı.

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