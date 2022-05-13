ÖSYM Başkanı Açıkladı! DGS başvuruları başladı...

ÖSYM Başkanı Aygün: "3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-DGS başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacaktır"

DGS BAŞVURU TARİHLERİ



3 Temmuz 202 tarihinde gerçekleşecek olan Dikey Geçiş Sınavı’nın başvuruları 13 Mayıs – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?



Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alınacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



2022 DGS başvuru ücreti 190 lira olarak açıklandı.



2022 DGS NE ZAMAN?



ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 2022 yılında DGS 3 Temmuz’da yapılacak.

BAŞVURU KILAVUZU

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.



Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.