Osmaniye’de Devlet Bahçeli’nin okuduğu 112 yıllık tarihi okul restore edilecek

Osmaniye’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de okuduğu 112 yıllık Yedi Ocak İlkokulu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördü. Hasar gören ilkokul restore edilecek.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye’de Yedi Ocak Mahallesi’nde bulunan Yedi Ocak İlkokulu depremden hasar alan okullar arasında bulunuyor. Şehrin önemli simgelerinden olan, Yedi Ocak İlkokulu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.02.2001 gün ve 278/4131 sayılı kararı ile “Korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "Bizim en eski okulumuz Yedi Ocak İlkokulu, 20. yüzyılın başlarında yapılmış güzel bir mimariye sahip güzel bir okulumuzdu. Kahramanmaraş merkezli iki depremde maalesef ağır hasarı aldı ve bu ağır hasar sonucu şu anda kullanılamaz bir vaziyette. Tabii bu okulumuz bizim aynı zamanda kentin yaşayan tarihi gibiydi ve kentin kültürüne, kentin dokusuna hizmet eden bir okulumuzdu. Aynı dokuya sadık kalarak, aynı kültüre sadık kalarak tekrar o okulumuzu restore edip şehrimizin hizmetine en kısa sürede sunmak istiyoruz. Tabii bu biraz zaman alacak biliyorsunuz depremin etkileri halen devam ediyor, artçılar devam ediyor. Bunlar bittikten sonra restorasyon planlamaları yapılacak. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle de görüşme halindeyiz restorasyon planları yapılacak ve tarihi dokusuna uygun bir şekilde tekrar restore etmek ve şehrimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Buradaki öğrencilerimizi Mithatpaşa İlkokulumuza taşıdık, oradaki öğrencilerimiz sabahçı olarak öğrenim görmekte, Yedi Ocak İlkokulu’ndaki öğrencilerimiz ise öğlenci olarak eğitim görmekte, kendi okulları yeniden yapılım restore edilene kadar orada devam edecekler." dedi